《我的真朋友》历经了130天的拍摄，日前已于意大利罗马杀青。除中外杀青合影以外，片方还首次公布了预告片与11位主演的单人剧照。





“房子”、“人”、“家”之间的关系是近年来困扰中国居民的一大难题，从今日公布的预告中可以看出，电视剧《我的真朋友》正是围绕这点展开。故事主人公程真真（杨颖Angelababy饰）与邵芃橙（邓伦饰）是一对初入房产市场的菜鸟员工，他们的日常工作是帮助客户解决买卖租赁房屋时遇到的棘手难题。

两人以“房”为本，经历了一系列由房子引发的人和事，见证了数不尽的人情冷暖，从而萌生了让城市居民住有所居的美好理想。而国际室内设计师井然（朱一龙饰）和母亲白亚茹（许娣饰）则从深受房屋交易问题所难的“钉子”客户，逐渐转变为程邵二人圆梦旅途中的助力者。





值得一提的是，预告还曝光了一段关于学区房的剧情，“学区房、名牌大学、好工作，在人生风雨面前什么都不是。”——主人公邵芃橙此番言论直戳社会痛点，却与客户望子成龙的迫切心情相矛盾，遭到了强烈质疑。教育、医疗、房子，一直以来都是国人重点关注的三大民生话题。《我的真朋友》选择用“温暖明亮的现实主义”，直面紧贴时代脉搏的房产话题，部分案例选择上也体现出对教育与医疗问题的积极态度。

编辑：hello王小羊