威尔·史密斯将蹦极地点选在了美国科罗拉多大峡谷，其妻子、儿女以及多位亲友现场见证了他从直升机上跃下的壮举。





威尔·史密斯将蹦极地点选在了美国科罗拉多大峡谷，其妻子、儿女以及多位亲友现场见证了他从直升机上跃下的壮举。





据悉，威尔·史密斯此举除了是为自己庆生，也是在响应公益组织Yes Theory的挑战，旨在为全球教育活动捐款。





老当益壮不是一句空话。对于像威尔·史密斯或阿汤哥这样的不老男神来说，50岁还远远没到退休的年龄。