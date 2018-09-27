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吃蛋糕不过瘾！50岁威尔史密斯蹦极庆生

响应公益组织挑战 科罗拉多大峡谷完成壮举

2018-09-27 10:13:25 来源：Mtime时光网

威尔·史密斯将蹦极地点选在了美国科罗拉多大峡谷，其妻子、儿女以及多位亲友现场见证了他从直升机上跃下的壮举。
      时光网讯 9月25日是好莱坞黑人影星威尔·史密斯50岁的生日，他选择用蹦极的方式度过这个特殊的日子。

      威尔·史密斯将蹦极地点选在了美国科罗拉多大峡谷，其妻子、儿女以及多位亲友现场见证了他从直升机上跃下的壮举。

      据悉，威尔·史密斯此举除了是为自己庆生，也是在响应公益组织Yes Theory的挑战，旨在为全球教育活动捐款。

      老当益壮不是一句空话。对于像威尔·史密斯或阿汤哥这样的不老男神来说，50岁还远远没到退休的年龄。

   编辑：羊羊

关键词： 威尔·史密斯
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Will Smith

职业：演员 | 制作人 | 编剧

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