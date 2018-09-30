时光网特稿
中国古代绵延数千年、频频改朝换代的历史中，“战争”，似乎是最让人不足为奇，也最让人肝肠寸断的。磅礴场面中得以见微知著，腥风血雨里彰显生离死别，这似乎也是中国导演们最钟爱的题材之一。
有战争的地方，必有杀戮；而但凡涉及刺杀，往往会有替身，人称“影子”。这一次，张艺谋导演在新片中选择讲述了一个本放在三国时期，成片中却架空了背景的故事——今日全国公映的《影》
。被当成替身的“影”，从逆来顺受的麻木到如梦方醒的顿悟，成为“人”的执念悄然发芽，是选择在明处做人，还是决定在暗处做鬼？
影片核心离不开导演一向喜爱探讨的“人性”，如他的不少前作一样，也融入了中国传统文化元素的银幕美学，打造了别具新意的视听体验。片中大胆选用了黑、白、灰三种冷淡色作为主色调，诗意盎然，质感十足，仿佛是将流动的水墨画映到了大银幕上。
而在与时光网记者的专访中，张艺谋并没有对这部也许是他迄今为止“最美的电影”再做冗余解读，一切喜好与评判均归于观众；也没有对于邓超、孙俪、关晓彤、郑恺、吴磊这一众在中国娱乐界无人不晓的演员名单强加分析，他们在《影》
中的表现，就是唯一的打分机制；更没有针对极具中国传统的“水墨丹青”影像体系更深层次挖掘，观众们在大银幕上看到的极致视觉效果，便是让张艺谋最满意的呈现。
访谈当天，68岁的张艺谋身着随意的Polo衫、运动裤与板鞋，看上去比实际年龄要年轻得多，既是那个镁光灯下万人敬仰、早已成为文化符号的“国师”，又像是与人亲切拉家常、娓娓道来说与你听的邻家大叔。刚刚结束了《影》
的威尼斯与多伦多电影节宣传之旅的他，几乎没有休息，便又投入到了仿佛永不停歇的工作中去。《影》
在国内还没有公映，他在隔壁剪辑新片《一秒钟》
的工作依然如火如荼。
当张艺谋侃侃奇谈地谈论着自己对于电影几十年如一日的热爱，“我没有什么其它爱好，除了拍电影，就是看电影”；当他诚恳地表达着自己对于拍电影的态度，“我们不要唯票房论，拍电影不应该是圈钱的行为，应该是真心热爱艺术啊”；当他描绘起心中最完美的电影，“真正好的故事，能打通情感上的隔阂，能让人产生共鸣，应该作为超越国界、民族、文化的人类桥梁”。
说到兴头上，张艺谋眼睛里闪着因开心而迸发的光，兴致高涨地比划着手势。光环褪去，他就像个简单而又纯粹的影迷，与人分享着谈论最心爱事物时的快乐。
最近有一句“反鸡汤”非常流行——“你的同龄人正在抛弃你”，与张艺谋同一时期的第五代导演们，大多数人都已经不在影片拍摄的前线了。而他呢？“我停不下来的，我不是在拍电影，就是在去拍电影的路上。”至于每天“只睡4、5个小时，其时间都在工作”的新闻，他的回应极为干脆，“你不热爱、不拼命就别干了，不然你在这儿混什么呢？”
不跟同龄人比，在当下影坛中诸多活跃着的70、80后导演面前，张艺谋也不会感觉到所谓“后浪逐前浪”的压力，心态佛系得很，“新老更替是正常规律，我们也是这么过来的。每年都会有爆款，每年都会产生新话题，年轻人们抓紧吧，是金子总会发光的”。
好电影越来越难拍，十年树木，百年树人，故事片导演的成长都需要时间，对有关电影的一切都要充满“敬畏之心”和“工匠精神”，这才该是人心中的标准，这才会有机会更加接近金字塔的塔尖。
张艺谋的四个孩子中，老大张末已经自己做了导演，老二明年考大学也准备学电影，他告诉受到自己职业与爱好影响、年轻气盛的孩子们，拍电影可是再辛苦不过的，“我自己拍了40年，这条路真的很难，要做一辈子的”。然而导演对自己的高标准要求“本性难移”，“我几十年以来一直都是这样子，拍着一个电影，储备了三四个剧本在运作着，就这样吧。”他笑着说。
近日有关《影》
可能加入申请奥斯卡“最佳外语片”行列的新闻，传得满城风雨、沸沸扬扬，针对“冲奥”本身，张艺谋大手一挥，脸上写满了无所谓，“冲奥这个事儿根本就不是我操心的，那都是身外之物，都是媒体给我报道出来的，我现在就是想拍好电影，让自己满意，这就已经很难啦。”