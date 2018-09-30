









影片核心离不开导演一向喜爱探讨的“人性”，如他的不少前作一样，也融入了中国传统文化元素的银幕美学，打造了别具新意的视听体验。片中大胆选用了黑、白、灰三种冷淡色作为主色调，诗意盎然，质感十足，仿佛是将流动的水墨画映到了大银幕上。













当张艺谋侃侃奇谈地谈论着自己对于电影几十年如一日的热爱，“我没有什么其它爱好，除了拍电影，就是看电影”；当他诚恳地表达着自己对于拍电影的态度，“我们不要唯票房论，拍电影不应该是圈钱的行为，应该是真心热爱艺术啊”；当他描绘起心中最完美的电影，“真正好的故事，能打通情感上的隔阂，能让人产生共鸣，应该作为超越国界、民族、文化的人类桥梁”。











说到兴头上，张艺谋眼睛里闪着因开心而迸发的光，兴致高涨地比划着手势。光环褪去，他就像个简单而又纯粹的影迷，与人分享着谈论最心爱事物时的快乐。





最近有一句“反鸡汤”非常流行——“你的同龄人正在抛弃你”，与张艺谋同一时期的第五代导演们，大多数人都已经不在影片拍摄的前线了。而他呢？“我停不下来的，我不是在拍电影，就是在去拍电影的路上。”至于每天“只睡4、5个小时，其时间都在工作”的新闻，他的回应极为干脆，“你不热爱、不拼命就别干了，不然你在这儿混什么呢？”





采访安排在导演工作室，墙上挂满了我们熟悉的各种海报 不跟同龄人比，在当下影坛中诸多活跃着的70、80后导演面前，张艺谋也不会感觉到所谓“后浪逐前浪”的压力，心态佛系得很，“新老更替是正常规律，我们也是这么过来的。每年都会有爆款，每年都会产生新话题，年轻人们抓紧吧，是金子总会发光的”。





好电影越来越难拍，十年树木，百年树人，故事片导演的成长都需要时间，对有关电影的一切都要充满“敬畏之心”和“工匠精神”，这才该是人心中的标准，这才会有机会更加接近金字塔的塔尖。





张艺谋的四个孩子中，老大张末已经自己做了导演，老二明年考大学也准备学电影，他告诉受到自己职业与爱好影响、年轻气盛的孩子们，拍电影可是再辛苦不过的，“我自己拍了40年，这条路真的很难，要做一辈子的”。然而导演对自己的高标准要求“本性难移”，“我几十年以来一直都是这样子，拍着一个电影，储备了三四个剧本在运作着，就这样吧。”他笑着说。













