2018-09-28 07:55:57 来源：Mtime时光网
编辑：日灼
导演：詹姆斯·弗雷
主演：凯文·史派西
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Kevin Spacey
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Robin Wright
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Treepple
5分钟前
我只求赶快完结，后面真的不好看，追的真心累。
黑雷晴轰
3小时前
这个电视剧，也就前两季还行。后边的越来越完。
ssarin
8小时前
似乎这一季再告诉美国人你们的选择没错，哈哈哈哈哈哈
布爾什維克老王
9小时前
狗尾续貂
太极教我当影帝
我只是来封杀山寨货的。
方聿南
10小时前
男人的统治结束了，这台词直指戏外米兔
太伋教我当影帝
11小时前
恩，看到这部以前就被吹上天的电视剧落得如此被人唾弃的下场我就放心了
M_1410211201131804842
12小时前
还以为这剧被砍了呢 结果又续上了……这么演也没啥意思了
渡水
14小时前
太可惜了，不过，我已经不看了。
如虎添翼
没有了下木总统，这个最终季就是狗尾续貂，克莱尔权当廖化用了吧！
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