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下木总统彻底凉！《纸牌屋》曝最终季中文预告

弗朗西斯时代结束 克莱尔主持大局

2018-09-28 07:55:57 来源：Mtime时光网

《纸牌屋》最终季共8集，每集55分钟，将于11月2日整季释出。
　　时光网讯 Netflix今日发布《纸牌屋》最终季先导预告，因性侵丑闻影响，凯文·史派西饰演的“下木总统”弗朗西斯·安德伍德彻底凉了，预告一开始弗朗斯西就已经被安排领了便当，他的妻子，罗宾·莱特饰演的克莱尔主持大局。

　　《纸牌屋》最终季共8集，每集55分钟，将于11月2日整季释出。除了凯文·史派西外，迈克尔·凯利派翠西娅·克拉克森杰妮·阿特金森坎贝尔·斯科特德里克·塞西尔等主演悉数回归。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 纸牌屋 Netflix 美剧
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