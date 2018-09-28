“如果你有新的，你有新的彼岸，请你离开我，离开我…”再见，臧天朔。















《朋友》MV 臧天朔在20世纪80年代末以玩摇滚起家，圈里人都习惯地称他“小臧”。这个小臧本是不求外表包装的（只重音乐本身的内涵），盖儿关、肥胖、其貌不扬是他的商标，但小臧侠气、仗义、能喝酒、信佛，虽然，外形粗犷豪爽，内心却极其其细腻温柔。他自称是个“糙老爷们儿”，其实小臧是个粗中有细、深情内敛的男人。





2007年，因为没唱指定曲目而被要求退回演出费，臧天朔没顾央视的面子，骂了《同一首歌》。同年，他因不满演出中多次被主持人打断而当场发飙：“说说说，我是你干爹你怎么不给大伙说说？！”

臧天朔开酒吧期间，但凡朋友来光顾一律不收酒钱，净挑贵的酒开，后来酒吧就关门了。

2009年11月27日，臧天朔因聚众斗殴被一审判处有期徒刑6年。2014年9月2日，臧天朔因表现良好获得减刑，提前出狱。

有与臧天朔相熟的媒体曾评价，“豪爽”、“仗义”、“人面广”，这些是对臧天朔的形容里出现频率最高的词，和他粗犷的外形高度重合。这些形容词也与后来的“斗殴”、“命案”、“恶势力大哥”形成了某种联系。





去世前，臧天朔在做艺术培训的工作。目前微博的置顶内容仍是他创办的培训学校的招生信息。





曾经的女友以及音乐上的合作伙伴斯琴格日乐悼念臧天朔







音乐人高晓松悼念臧天朔







零点乐队主唱薛晓光悼念臧天朔





