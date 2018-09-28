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朋友再见！摇滚歌手臧天朔因病去世享年54岁

曾担任《有话好好说》原创音乐 代表作《朋友》

2018-09-28 09:55:08 来源：Mtime时光网

“如果你有新的，你有新的彼岸，请你离开我，离开我…”再见，臧天朔。


　　时光网讯 据北京多家媒体报道，著名摇滚歌手臧天朔于9月28日凌晨4时56分因患肝癌于北京去世，享年54岁。

　　臧天朔，1964年3月6日出生于北京市，中国内地摇滚乐歌手，代表作有《朋友》、《等待那一天》等。他曾担任过张艺谋导演《有话好好说》原创音乐，曾在电影《一生一世》中客串出演。

《朋友》MV

      臧天朔在20世纪80年代末以玩摇滚起家，圈里人都习惯地称他“小臧”。这个小臧本是不求外表包装的（只重音乐本身的内涵），盖儿关、肥胖、其貌不扬是他的商标，但小臧侠气、仗义、能喝酒、信佛，虽然，外形粗犷豪爽，内心却极其其细腻温柔。他自称是个“糙老爷们儿”，其实小臧是个粗中有细、深情内敛的男人。

      2007年，因为没唱指定曲目而被要求退回演出费，臧天朔没顾央视的面子，骂了《同一首歌》。同年，他因不满演出中多次被主持人打断而当场发飙：“说说说，我是你干爹你怎么不给大伙说说？！”

      臧天朔开酒吧期间，但凡朋友来光顾一律不收酒钱，净挑贵的酒开，后来酒吧就关门了。

      2009年11月27日，臧天朔因聚众斗殴被一审判处有期徒刑6年。2014年9月2日，臧天朔因表现良好获得减刑，提前出狱。

      有与臧天朔相熟的媒体曾评价，“豪爽”、“仗义”、“人面广”，这些是对臧天朔的形容里出现频率最高的词，和他粗犷的外形高度重合。这些形容词也与后来的“斗殴”、“命案”、“恶势力大哥”形成了某种联系。

      去世前，臧天朔在做艺术培训的工作。目前微博的置顶内容仍是他创办的培训学校的招生信息。

曾经的女友以及音乐上的合作伙伴斯琴格日乐悼念臧天朔


音乐人高晓松悼念臧天朔


零点乐队主唱薛晓光悼念臧天朔


   编辑：小火

关键词： 臧天朔 去世
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臧天朔

臧天朔

Tianshuo Zang

职业：演员 | 原创音乐

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