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奈特莉：最满意演过患有精神病的女性瘾者

Mtime20问·第50期 凯拉奈特莉对你敞开心扉

2018-09-28 15:43:19 来源：Mtime时光网

“不管我在演艺行业从事了多长时间，我仍然有戏可演，这就是很棒的成就。”
凯拉·奈特莉

　　时光网洛杉矶讯 在各种类型的电影中，观众们都能欣赏到凯拉·奈特莉（Keira Knightley）的表演：文艺电影、喜剧电影，现代或古典文学电影，当然，还有奇幻电影。除了在大获成功的系列影片《加勒比海盗》中担任主演，奈特莉的表演还收获了许多好评，也曾获得过不少电影大奖。

《柯莱特》预告片

　　在她所出演的最新一部影片《柯莱特》中，她扮演了法国女作家茜多妮·加布里埃尔·柯莱特（Sidonie-Gabrielle Colette），这位小说家曾获得过诺贝尔文学奖提名。但在这期的访谈中，我们的焦点将聚焦在奈特莉大荧幕下不为人知的一面。

　　Mtime：作为一名艺术家，或者作为你个人来说，在生活中是什么激励了你？

《柯莱特》海报

　　凯拉·奈特莉：我了解那些强大、有趣并且复杂的女性的故事。我周围的人激励了我。现今的政治激励了我。作为一名演员，我和其他同在创造领域的人一样，你必须得从你周围的人和事物中吸取灵感，因为那永远是灵感的最好的源泉。

　　Mtime：你很早就开始了演艺生涯，是什么吸引了你从事表演艺术行业？

　　凯拉·奈特莉：对于演员来说有一种感觉，那就是你的表演欲望不会消失。你永远期待着体验不同的环境，体验不同的人生。这永远是消失在想象中感觉，它对于从事演员这门职业的人来说非常有吸引力。

　　Mtime：你有什么其他的艺术天赋吗？或者你希望拥有哪些其他的天赋？

　　凯拉·奈特莉：我画过很多画，虽然画的不是特别好，但是我真的很喜欢画画。我希望自己能够会一门乐器。我很想学钢琴，虽然我以后没准也不会学，但是在脑海里，有时候我非常想学这门乐器。

“放轻松，一切都会好的。”

　　Mtime：回顾演艺生涯，你会在刚进入这个行业的时候给自己什么建议？

　　凯拉·奈特莉：放轻松，一切都会好的。

　　Mtime：你从你出演的电影角色中学到了什么？

　　凯拉·奈特莉：演员希望自己会学到一些东西。我觉得，所有我拍过电影都是特别的情感旅程，我在其中一直探索着特别的东西，而且我认为在某种程度上来说，这个经历能够让我更加了解自己和我周围的世界。我觉得，演员们希望能够从自己饰演的角色中学到一些东西。

　　Mtime：你扮演过许多现代的女性角色，也扮演过几个世纪前的古典文学中的女性角色。你最喜欢的年代是哪一个？

凯拉·奈特莉

　　凯拉·奈特莉：我一直都很喜欢40年代。这个年代吸引我的原因是因为在这一时期，世界处于一种“爆炸”的状态。作为一名英国人，你现在还可以看到40年代伦敦大轰炸下的痕迹。所以我认为，出演表现这一时期的电影能够靠近这段历史，我非常喜欢这样做。

　　我喜欢拍年代戏是因为我能够去深入研究这一时期，而且我认为这是一种自我教育的方式，这是我非常喜欢的。但是归根到底，电影里表现的还是某个故事，某个人，某个你试图去创造的世界。它可能是发生在过去，可能发生在现在，也可能发生在将来，总有一种方式能表现出某个年代的迷人之处。

　　Mtime：你愿意接受新体验吗？

　　凯拉·奈特莉：我非常愿意。我觉得我的生活里有很多新体验。我去过很多地方旅行，我在我的职业生涯里做过很多奇奇怪怪的事情。我去过一些奇异的地方。现阶段我觉得很累，所以就不像从前那样愿意体验那么多的新鲜事物，但是我仍然非常愿意能有新的体验。

《危险方法》中，奈特莉饰演一位患有精神疾病的女性瘾者，荣格为其治疗时发生一段不伦之爱

　　Mtime：迄今为止，你饰演过的最复杂和最令你满意的角色是什么？

　　凯拉·奈特莉：我想可能是《危险方法》（A Dangerous Method）里的萨宾娜·斯皮勒林（Sabina Spielrein），因为这是一个不同寻常又有点奇怪的角色。导演大卫·柯南伯格（David Cronenberg）想要呈现出一种极端的表演。所以，最终能够塑造出这样的角色真的非常有意思。

　　Mtime：到目前来看，你在职业生涯中经历的最大的挑战是什么？

　　凯拉·奈特莉：我觉得最大的挑战永远是下一步要如何提高。因为人们对这个问题没有答案。所以挑战永远是下一步要做什么，如何继续提高。

《玛戈皇后》，伊莎贝尔·阿佳妮主演

　　Mtime：你最喜欢的一部电影是什么？

　　凯拉·奈特莉：《玛戈皇后》（La Reine Margot）。

　　Mtime：你最喜欢的电视节目是什么？

　　凯拉·奈特莉：《厨艺大师》（MasterChef）。

　　Mtime：你怎样避免自己掉入成名的陷阱里？

凯拉·奈特莉

　　凯拉·奈特莉：我想我非常幸运。我今年33岁，我过去一直在避免自己掉入成名的陷阱，但是我在生活中找到了一种平衡，我既有自己的个人生活，也有展现给公众的生活。我认为避免掉入陷阱的关键就是找到这种平衡，我也觉得自己非常幸运，能在生活里找到这种平衡。

　　Mtime：社交网络在你的生活中占据的比例大吗？

　　凯拉·奈特莉：不是很大。

　　Mtime：能不能请你谈谈自己的家，你是个收集控吗？

　　凯拉·奈特莉：我不算是个收集控。这是个很宽泛的概念。在我的家里有很多再利用的材料，虽然这些东西都很现代，但它们是用旧材料改造成的，所以看上去也会有种年代感。

　　Mtime：你喜欢烹饪吗？

　　凯拉·奈特莉：我的丈夫是我们家的大厨。他做饭特别特别好吃，但是我就不行。我很喜欢吃他做的菜。所以，在家里我是刷盘子的人，而他是大厨。

凯拉·奈特莉的穿衣风格

　　Mtime：你的穿衣风格是什么样的？

　　凯拉·奈特莉：我觉得将男性气质和女性气质融入到一起会很有意思。我喜欢性感的衣服，但是我会在这样的服装上加一件皮夹克或者其他有男性气质的衣服。

　　Mtime：你最喜欢的设计师是谁？

　　凯拉·奈特莉：当然是香奈儿。

　　Mtime：你最喜欢的颜色是什么？

　　凯拉·奈特莉：蓝色。

　　Mtime：你是个首饰控吗？

　　凯拉·奈特莉：我很喜欢首饰。我最喜欢的一件是我的订婚戒指，因为它蕴含着一种情感。

　　Mtime：在你拥有的东西中，你最喜欢的是什么？

　　凯拉·奈特莉：我不确定。我的意思是，之前我也想过这个问题；如果有一天你家的房子着火了，你会把什么救出来？我想，除了我的孩子，我不会为救出其他的东西而担心。

　　在我21岁的时候我被抢劫了，对我来说有价值的东西全都被偷走了，我再也没能找到替代它们的东西。我家里有一些值钱的东西，但我不会再让它们轻易地消失了。

凯拉·奈特莉

　　Mtime：到目前来看，你取得的最令你感到骄傲的成就是什么？

　　凯拉·奈特莉：不管我在演艺行业从事了多长时间，我仍然有戏可演，这就是很棒的成就。我想一直演下去；我非常喜欢自己的职业。我现在从事的正是我15年前所梦想进入的行业。我为自己感到骄傲，也觉得自己非常幸运能够有机会成为演员。

作者：Judy Solomon   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 凯拉·奈特莉 Mtime20问 JudySolomon
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凯拉·奈特莉

凯拉·奈特莉

Keira Knightley

职业：演员 | 制作人

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柯莱特

柯莱特 (2018)

-1.0

导演：沃什·韦斯特摩兰

主演：凯拉·奈特莉

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