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河正宇经纪合约到期将自组独立公司

告别李政宰郑雨盛公司 多部片约在身"衣橱"将杀青

2018-09-28 16:54:57 来源：Mtime时光网

河正宇经纪合约到期，决定离开李郑宰、郑雨盛的经纪公司，将自组独立公司。

河正宇将成立独立公司

      时光网讯 即将与Artist Company合约到期的河正宇将自组独立公司。Artist Company今日发表声明称：“与河正宇合约即将到期，在经过深入讨论后，我们达成协议将结束与之的经纪事务。“      

      Artist Company还表示：“真心感谢河正宇，虽然合约终了，但我们还会继续与河正宇维持关系。今后也会从各个方面支持河正宇。我们要向这段时间支持河正宇的影迷们表达感谢，希望大家继续给予他不变的支持。”

      Artist Company由李政宰和郑雨盛在2016年共同成立。河正宇于2017年初加入该公司，目前该公司旗下艺人还包括廉晶雅、高雅星、李絮等。

      另据韩媒报道，目前正在拍摄影片《衣橱》的河正宇将在该片杀青后自组独立公司。《衣橱》讲述了母亲死后，父子俩人回到山中老宅后发生的故事。河正宇将饰演父亲一角，金南佶饰演退魔师。与河正宇有过多次合作的尹钟彬导演任制片，其校友金光彬任导演。

      目前，河正宇还有多部片约在身。由《与神同行》导演金容华担纲制作，《我的独裁者》导演李海俊执导的《白头山》讲述火山爆发前，为了活命的人们孤军奋斗的故事，李秉宪有望加盟该片。

河正宇在加入李政宰、郑雨盛的公司后，"铁三角"到处撒狗粮

      此外，他还将主演姜帝圭执导影片《波士顿1947》，该片以第二次世界大战结束后，在1947年举行的首届波士顿国际马拉松大赛为故事背景，故事将聚焦参加比赛的韩国选手。而河正宇被提议的角色则是一名韩国教练，该片预计明年开机。

      而李政宰制片并主演的谍战片《南山》也吸引到河正宇的加盟。该片由曾经执导《观相》、《王者》的韩在林导演执导，讲述军事独裁的上世纪八零年代，位于首尔南山公园的安全企划部内发生的谍战故事。

      河正宇与《恐怖直播》导演时隔五年的新作《PMC》将于年内上映。该片的背景设定在假想的第三次世界大战发生的2024年，在板门店地下30米深的地堡内展开的一场秘密作战。河正宇将在片中饰演全球化军工企业的韩国人雇佣兵Ahab。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 河正宇 李政宰 郑雨盛
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河正宇

河正宇

Jung-woo Ha

职业：演员 | 导演

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