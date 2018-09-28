河正宇经纪合约到期，决定离开李郑宰、郑雨盛的经纪公司，将自组独立公司。

河正宇将成立独立公司 即将与Artist Company合约到期的 即将与Artist Company合约到期的 河正宇 将自组独立公司。Artist Company今日发表声明称：“与河正宇合约即将到期，在经过深入讨论后，我们达成协议将结束与之的经纪事务。“





Artist Company还表示：“真心感谢河正宇，虽然合约终了，但我们还会继续与河正宇维持关系。今后也会从各个方面支持河正宇。我们要向这段时间支持河正宇的影迷们表达感谢，希望大家继续给予他不变的支持。”





Artist Company由李政宰和郑雨盛在2016年共同成立。河正宇于2017年初加入该公司，目前该公司旗下艺人还包括廉晶雅、高雅星、李絮等。











河正宇在加入李政宰、郑雨盛的公司后，"铁三角"到处撒狗粮







