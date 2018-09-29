谈及首次合作，陈伟霆笑称两人“有CP感”，马思纯也感叹“很幸运遇到了一个有默契的男演员”，友爱的合作促成了这次演绎。

《橙红年代》的缉毒故事扣人心弦，刘子光（陈伟霆饰）、胡蓉（马思纯饰）的感情动向也备受关注。最近剧情中，刘子光终于决定向胡蓉展开爱情攻势，并准备了录有“我喜欢你”的娃娃进行告白，却因种种意外被打断。网友看在眼里，急在心上：“真是钢铁直男刘子光”“娃娃坏了你倒是自己说呀，急死人了”。





9月29日，片方发布“光蓉特辑”，“虽然我不知道那八年，究竟做了什么事情，但我希望接下来的所有八年，你都会陪着我”“我爱的是你在现在，没有那么在乎你的过去”，动人誓言成为两人爱情的最好注解。





谈及首次合作，陈伟霆笑称两人“有CP感”，马思纯也感叹“很幸运遇到了一个有默契的男演员”，友爱的合作促成了这次演绎。“光蓉CP”感情突飞猛进，但与此同时，韩进也深爱胡蓉，李纨对刘子光情根深种，胡蓉亲生父亲黄振武的失踪似乎又与刘子光有千丝万缕的关系。“光蓉CP”能否克服重重阻碍，他们的爱情能否经历考验？

编辑：hello王小羊