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《橙红年代》“光蓉”特辑甜上天

陈伟霆纯爱式表白马思纯“急死”观众

2018-09-29 20:03:47 来源：Mtime时光网

谈及首次合作，陈伟霆笑称两人“有CP感”，马思纯也感叹“很幸运遇到了一个有默契的男演员”，友爱的合作促成了这次演绎。

"光蓉"特辑

　　时光网讯  由陈伟霆马思纯主演的都市英雄传奇剧《橙红年代》自开播以来，收视率、网络点击率节节攀升，陈伟霆与马思纯塑造的“光蓉CP”也深得观众喜爱。9月29日，片方发布“光蓉特辑”，并同时曝光周华健演唱的《橙红年代》同名曲，刘子光胡蓉纯爱誓言感动众人，而刘子光过去八年的秘密将成为他们之间的巨大阻碍。两人能否顺利走到一起？
 
　　《橙红年代》的缉毒故事扣人心弦，刘子光（陈伟霆饰）、胡蓉（马思纯饰）的感情动向也备受关注。最近剧情中，刘子光终于决定向胡蓉展开爱情攻势，并准备了录有“我喜欢你”的娃娃进行告白，却因种种意外被打断。网友看在眼里，急在心上：“真是钢铁直男刘子光”“娃娃坏了你倒是自己说呀，急死人了”。

　　9月29日，片方发布“光蓉特辑”，“虽然我不知道那八年，究竟做了什么事情，但我希望接下来的所有八年，你都会陪着我”“我爱的是你在现在，没有那么在乎你的过去”，动人誓言成为两人爱情的最好注解。

　　谈及首次合作，陈伟霆笑称两人“有CP感”，马思纯也感叹“很幸运遇到了一个有默契的男演员”，友爱的合作促成了这次演绎。“光蓉CP”感情突飞猛进，但与此同时，韩进也深爱胡蓉，李纨对刘子光情根深种，胡蓉亲生父亲黄振武的失踪似乎又与刘子光有千丝万缕的关系。“光蓉CP”能否克服重重阻碍，他们的爱情能否经历考验？

   编辑：hello王小羊

关键词： 橙红年代 特辑
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