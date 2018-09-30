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卢卡斯影业与主席凯瑟琳肯尼迪续约

留任至2021年 继续把控《星战》系列全局

2018-09-30 08:42:59 来源：Mtime时光网

凯瑟琳·肯尼迪在2013年加盟卢卡斯影业，此时是迪士尼刚刚收购了卢卡斯影业，她的首要工作就是协助卢卡斯影业顺利完成《星球大战：原力觉醒》
好莱坞著名制片人凯瑟琳·肯尼迪

　　时光网讯 近日，好莱坞的卢卡斯影业和现任主席凯瑟琳·肯尼迪延长了三年的合约，预计她将在卢卡斯影业任职到2021年底。合约期满之后，双方还可以洽谈是否继续签约。

《星球大战：原力觉醒》

　　凯瑟琳·肯尼迪在2013年加盟卢卡斯影业，此时是迪士尼刚刚收购了卢卡斯影业，她的首要工作就是协助卢卡斯影业顺利完成《星球大战：原力觉醒》，2015年《星球大战：原力觉醒》全球公映，拿下了20亿美元的全球票房。

　　之后，卢卡斯影业陆续推出了《星球大战外传：侠盗一号》《星球大战：最后的绝地武士》都获得了不俗的战绩，虽然今年的《游侠索罗：星球大战外传》票房不佳，但一部电影的失利是不影响整个“星战”大局的发展。《星球大战9》目前正在拍摄中，定于2019年12月20日北美公映。

　　凯瑟琳·肯尼迪1953年出生于美国加州柏克莱市，她的母亲是位戏剧演员，父亲是一名法官。1971年高中毕业后她就加入了圣地亚哥州立大学主修电影专业，大学毕业后她在圣地亚哥当地电视台KCST工作。在电视台的期间，她干过从摄影助理到视频剪辑等工作。

凯瑟琳·肯尼迪与斯皮尔伯格

　　1979年时候她作为制片助理进入电影《1941》剧组工作，这部电影的导演是史蒂文·斯皮尔伯格。从此之后，她与斯皮尔伯格的合作一直延续至今。凯瑟琳·肯尼迪从制片助理到斯皮尔伯格的秘书，之后又转型成为电影制片人，斯皮尔伯格的名作《E.T.外星人》《夺宝奇兵》《辛德勒的名单》《侏罗纪公园》《世界大战》《战马》等等影片，都是由凯瑟琳·肯尼迪出任制片人。也正是因为凯瑟琳·肯尼迪丰富的制作经验，才会让迪士尼聘请她来把控《星球大战》系列电影的全局。

   编辑：汀

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关键词： 凯瑟琳·肯尼迪 星球大战9 卢卡斯影业
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