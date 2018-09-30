凯瑟琳·肯尼迪在2013年加盟卢卡斯影业，此时是迪士尼刚刚收购了卢卡斯影业，她的首要工作就是协助卢卡斯影业顺利完成《星球大战：原力觉醒》

好莱坞著名制片人凯瑟琳·肯尼迪













凯瑟琳·肯尼迪在2013年加盟卢卡斯影业，此时是迪士尼刚刚收购了卢卡斯影业，她的首要工作就是协助卢卡斯影业顺利完成《星球大战：原力觉醒》，2015年《星球大战：原力觉醒》全球公映，拿下了20亿美元的全球票房。





凯瑟琳·肯尼迪1953年出生于美国加州柏克莱市，她的母亲是位戏剧演员，父亲是一名法官。1971年高中毕业后她就加入了圣地亚哥州立大学主修电影专业，大学毕业后她在圣地亚哥当地电视台KCST工作。在电视台的期间，她干过从摄影助理到视频剪辑等工作。





凯瑟琳·肯尼迪与斯皮尔伯格







