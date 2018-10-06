《一个明星的诞生》已经三登大银幕且屡获奥斯卡提名，今年布拉德利·库珀导演兼主演、LadyGaga任女主的版本提名依然有戏。在影评人与普通观众的热烈追捧下，它是今年华纳的头号冲奥作品。

导演新手布拉德利·库珀献出一部不输前作的电影，剧本和对白处理出人意料的成熟真实，斯卡最佳影片、导演提名行情看好。卸下抓马妆容，Lady Gaga的银幕首秀再一次证明自己的演员实力，成就了这部电影，也是冲击奥斯卡影后提名的热门选手。

前期受宠不代表颁奖季能持续热度，失意多伦多让影片冲奖赔率稍减。无论后续如何，库珀与LadyGaga合唱的“Shallow”必是最佳原创歌曲的最强竞争者。