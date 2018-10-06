2019奥斯卡奖种子选手大阅兵
"爱乐帮"回归！流媒体出身为《罗马》减分？
颁奖季正式开锣之前，我们特此梳理了今年最受瞩目的颁奖季热片，且看奥斯卡能否为这些作品敞开大门。→
2018-10-06 09:33:27 来源：Mtime时光网
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2019奥斯卡看什么？
随着欧洲三大电影节落幕与北美多伦多、特柳赖德、纽约电影节的结束，一年一度好莱坞电影颁奖季大战最受关注的种子选手已悉数亮相，接受了业内人士与资深媒体、影评人的检阅，开始为来年奥斯卡这场终极战役摩拳擦掌。
今年或许是学院派打破偏见的一年。Netflix、亚马逊等流媒体平台祭出决战最佳影片的大师作品，外语片优质主流强片如云，布拉德利•库珀、保罗•达诺、乔尔•埃哲顿等大批演员交出了超常发挥的导演答卷，漫威也携里程碑式的超级英雄电影全力冲奖。
颁奖季正式开锣之前，我们特此梳理了今年最受瞩目的颁奖季热片，且看奥斯卡能否为这些作品敞开大门。
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《罗马》
阿方索·卡隆在《地心引力》后推出迄今为止最私人的作品《罗马》。这部半自传电影将镜头对准他出生长大的墨西哥中产阶级社会，用一个个小生活品构筑庞大的时代故事。
影片在威尼斯电影节获评审团全票通过斩获金狮奖，获誉大师级杰作；在多伦多电影节人民选择奖排名第三，出品方Netflix正全力助其冲奥，北美大大小小电影节都没错过。
《罗马》入围奥斯卡最佳外语片不成问题，黑白片、全西班牙语对白、流媒体出身却是冲击最佳影片的“减分项”。史上仅有《卧虎藏龙》《爱》《美丽人生》等9部外语片入围过奥斯卡最佳影片，且无一摘得最佳影片奖。卡隆能否带着《罗马》改写历史？让我们拭目以待。
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《宠儿》
作为奥斯卡重磅前哨站，今年威尼斯电影节评审团大奖得主《宠儿》
的竞争力不容小视。凭《龙虾》
获奥斯卡最佳原创剧本提名的欧格斯•兰斯莫斯，用新片再现英国安妮女王统治下的宫斗黑历史。
影片为蕾切尔•薇姿、艾玛•斯通、奥莉薇娅•柯尔曼搭建了完美舞台，三大女主角火花四射的对手戏构成颁奖季一道独特的风景。奥莉薇娅•柯尔曼对安妮女王精彩演绎已助她威尼斯封后，距离首获奥斯卡最佳女主角提名也不远了。
福克斯探照灯已将《宠儿》视作今年争奥主力军。也许兰斯莫斯招牌的黑色幽默与荒诞风格不能讨好所有人，但星光熠熠的表演与精致华丽的制作注定让它成为奥斯卡评委无法忽视的存在。
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《登月第一人》
《爱乐之城》让达米恩•查泽雷成为奥斯卡历史上最年轻最佳导演奖得主，也为他“后小金人时代”首部电影《登月第一人》注入足够筹拍资本，将阿波罗11号成功发射背后不为人知的故事搬上大银幕。
查泽雷在《登月第一人》中继续与“爱乐”男主角瑞恩•高斯林合作，重塑登月英雄阿姆斯特朗的真实人生。影片将家庭剧情的人性探索与太空视觉奇观编织得浑然一体，具备主流奥斯卡影片特质。
这部威尼斯揭幕片在多伦多与特柳赖德展映后评价不俗。尽管因"不插美国国旗"引发争议，但争奥前景始终看好，查泽雷有望再获奥斯卡最佳影片、导演提名，剧本、男主角、女配角、摄影与剪辑也被业内热议。
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《一个明星的诞生》
《一个明星的诞生》已经三登大银幕且屡获奥斯卡提名，今年布拉德利·库珀导演兼主演、LadyGaga任女主的版本提名依然有戏。在影评人与普通观众的热烈追捧下，它是今年华纳的头号冲奥作品。
导演新手布拉德利·库珀献出一部不输前作的电影，剧本和对白处理出人意料的成熟真实，斯卡最佳影片、导演提名行情看好。卸下抓马妆容，Lady Gaga的银幕首秀再一次证明自己的演员实力，成就了这部电影，也是冲击奥斯卡影后提名的热门选手。
前期受宠不代表颁奖季能持续热度，失意多伦多让影片冲奖赔率稍减。无论后续如何，库珀与LadyGaga合唱的“Shallow”必是最佳原创歌曲的最强竞争者。
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《绿皮书》
喜剧名导彼得•法拉利的新片《绿皮书》
在多伦多电影节首次亮相，夺得最具奥斯卡前瞻性的人民选择大奖，瞬间杀入奥斯卡最佳电影的领跑梯队，堪称今年最大的“意外惊喜”。过去五年间，多伦多电影节人民选择奖得主全部入围奥斯卡最佳电影，其中《水形物语》
、《为奴十二年》
最终捧走小金人，即使无法问鼎奥斯卡，《绿皮书》拿到提名不成问题。
“白人保镖”维果•莫特森和“黑人爵士钢琴家”马赫沙拉•阿里在《绿皮书》里组成了穿越美国南方腹地的公路搭档，一路上啼笑皆非的遭遇折射出60年代美国种族主义的严酷现实。《绿皮书》在表演与剧本方面的竞争力也不容小觑，颇有去年《隐藏人物》
的后劲。
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《假若比尔街能够讲话》
《月光男孩》夺得奥斯卡后，导演巴里·詹金斯的第三部电影长片《假若比尔街能够讲话》以70年代的纽约背景，讲述身怀六甲的黑人女子为被诬告强奸的丈夫讨清白的故事。
《比尔街》延续詹金斯"美国王家卫"式表现主义影像风格，与《月光男孩》一样不按时间叙事，用大量闪回侧面描写人物内心。演员们的精彩表演推动了整部影片的故事发展，女主角琪琪·莱茵尤为引人注目。詹姆斯·拉克斯顿掌镜的画面将再次向最佳摄影发起冲击。
影片在多伦多首映赚得满场眼泪，人民选择奖排名第二。詹金斯的强烈个人风格让人需要花时间适应，在冲击颁奖季的路上既是加分项，又是争奖白热化时的阻力。
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《寡妇特工》
沉寂五年的《为奴十二年》导演史蒂夫•麦奎因推出新作《寡妇特工》，携手《消失的爱人》作者创作剧本，将英国80年代同名经典迷你剧搬上大银幕。
《寡妇特工》讲述一群抢劫犯在失败的行动中被杀后，他们的遗孀联手起来完成劫案的故事，由奥斯卡宠儿维奥拉•戴维斯领衔，连姆•尼森、科林•法瑞尔、丹尼尔•卡卢亚、伊丽莎白•德比茨基组成全明星阵容。
与女性劫盗喜剧大片《瞒天过海》不同，麦奎因为《寡妇特工》注入更多犯罪惊悚与现实因素，绘出一副当代芝加哥阶级与种族现状画像。戴维斯诠释的寡妇领头人是支撑全片的道德核心，有望再获最佳女主角提名。影片的娱乐商业性将是冲奖最大障碍。
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《领先者》
贾森•雷特曼今年导了两部品质佳片：查理兹•塞隆扮丑主演的《塔利》聚焦母性与家庭；休•杰克曼主演的真实事件改编电影《领先者》，讲述1988年风光一时的美国民主党总统候选人因性丑闻遭遇戏剧性落败的故事。前者在圣丹斯反响积极，后者在美国当下政治环境意义不凡，是冲击年底颁奖季的重磅武器。
《领先者》也是索尼哥伦比亚公司这个颁奖季主推的选手，饰演总统候选人加里•哈特的杰克曼在影片中贡献了出色表演，有望进入颁奖季的最佳男主角争夺；影片深入公众人物的隐私权、新闻自由、女性权利等焦点话题展开故事，剧本方面同样有竞争力。
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《彼得卢》
75岁的英国国宝级导演迈克•李的史诗级新作《彼得卢》给观众在银幕上呈现了一堂英国历史课。滑铁卢战争后的第4年，当时英国政府派遣军队用武器暴力镇压和平抗议的6万名群众，造成了11人死亡，超过400名群众受伤，后来被称为“彼得卢战役”。
迈克•李此前的电影几乎每一部都能在奥斯卡奖斩获多个提名，堪称学院最爱的英国导演。《彼得卢》在多伦多与威尼斯首映之后口碑不错，作为今年的少数争奖古装片，获得奥斯卡提名概率较大。此外，精致的布景设计也有望给《彼特卢》增加服装、艺术指导等类别奖项的实力。
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《老人和枪》
大卫•洛维在《鬼魅浮生》之后迅速推出这部真实故事改编的电影《老人和枪》，影片将镜头对准了曾经越狱数次的高龄抢劫犯塔克，讲述他持枪抢劫银行却不愿伤害任何人的故事，在多伦多与特柳赖德首映后获得一致好评。
《老人和枪》拥有奥斯卡影帝卡西•阿弗莱、老牌影后茜茜•斯派塞克与艾美奖视后伊丽莎白•莫斯组成的强大主演班底，但全片最惹人注目的表演来自男主角——奥斯卡终身成就奖得主罗伯特•雷福德。
由于雷德福日前宣布息影，《老人和枪》也成了这位好莱坞传奇男星出道六十多年来最后一次银幕表演，福克斯探照灯在颁奖季计划用此片主攻最佳男演员奖项。
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《巴斯特民谣》
《巴斯特民谣》是科恩兄弟对西部片的一次另类致敬，由六个不同的故事（最初打算拍摄成迷你剧）构成一副美国西部边陲小镇的独特风景画。它延续了科恩兄弟充满讽刺的美学基调，这部合集式小品的松散构架也体现了西部片老手的俏皮一面，片中穿插着的许多令人捧腹的片段，缓和了故事背后隐藏着的冰冷寓意。
影片在威尼斯电影节首映并获得最佳剧本奖的认可。蒂姆•布雷克•尼尔森、詹姆斯•弗兰科、连姆•尼森、佐伊•卡赞等影星在片中奉献的了不俗表现，但原创剧本类别依然它竞争颁奖季的最大砝码。
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《被抹去的男孩》
《被抹去的男孩》是乔尔•埃哲顿第二部导演长片作品，在特柳赖德与多伦多展映后正式加入颁奖季竞争。
影片讲述保守小镇牧师的儿子向父母出柜，男孩却被迫参加同性恋矫正项目来“治愈”自己的故事。从起初的配合“治疗”到最终觉醒拥抱自我，《被抹去的男孩》呈现了一个颇有“飞越疯人院”特质的情绪弧线，正是学院素来钟情的类型。
《被抹去的男孩》的剧情结构弱点明显，颁奖季的主攻方向将放在表演类别上。好莱坞新生代卢卡斯•赫奇斯有望凭借这部电影挤入奥斯卡最佳男主角的第一竞争梯队，连续三年在颁奖季绽放光芒。妮可•基德曼饰演的母亲一角也是全片亮点，最佳女配角提名可能性较大。
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《黑色党徒》
改编自真实事件的电影《黑色党徒》讲述了70年代一位黑人警察潜入3K党卧底的故事，被不少影评人视作斯派克•李导演生涯中最出色的一部作品。它在今年的戛纳电影节荣获评审团大奖，或许能给斯派克•李带来第一次奥斯卡最佳导演的提名。
斯派克•李用这部黑色喜剧深入讨论了种族歧视与仇恨的论题，正面与对当下美国社会白人至上主义抬头的风气对垒，讽刺意味渗透全片。约翰•大卫•华盛顿（影帝丹泽尔华盛顿之子）与亚当•德赖弗的表演可圈可点。除了最佳导演奖之外，《黑色党徒》还有望冲击最佳影片、最佳改编剧本等重磅项目。
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《狂野生活》
保罗•达诺的导演处女作《狂野生活》在年初的圣丹斯电影节脱颖而出，获得评论界清一色的好评，女主角凯瑞•穆里根的影后级表演尤为抓人，被赞“扛起整部电影的灵魂表现”。
《狂野生活》是达诺与女友兼搭档佐伊•卡赞共同执笔改编的作品，聚焦一个美国小镇环境下的家庭危机。它可能会让观众想到托德•海因斯的、《远离天堂》和《卡萝尔》，甚至联想到保罗•托马斯•安德森（《血色将至》）的作品，首执导筒的达诺精准展现了美国一个时代的生活特写。
圣丹斯佳作未必能在颁奖季受到过多关注，希望《狂野生活》的剧本改编与凯莉•穆丽根的出彩表演不会被年末的各大奖项彻底忽视。
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《黑豹》
论商业成就与社会意义，瑞恩•库格勒的《黑豹》无疑改写了超级英雄电影的历史。漫威影业主席凯文•费奇破天荒批准了一大笔预算，专门给《黑豹》在颁奖季的宣传推广造势，全力以赴支持该片冲击奥斯卡最佳影片提名，期待有漫威作品能够打破超级英雄类型在奥斯卡评委面前不受待见传统。
比起最佳影片，《黑豹》似乎更适合美国电影学院早先提议的新奖项“最佳流行电影”。无奈来自四面八方的反对声过大，学院日前宣布今年暂时不会颁发这个奖项。标杆式的历史意义能否帮助《黑豹》改变奥斯卡的“口味”？随着颁奖季揭开序幕，答案将渐渐明朗。
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最佳外语片
随着申报截止关窗，奥斯卡最佳外语片的竞争局势也清晰起来。今年各国选送的代表作强手如林：
阿方索卡隆的《罗马》代表墨西哥冲奥，同时被视作今年最佳影片的最强竞争者；
日本派出是枝裕和夺得金棕榈大奖的《小偷家族》，这是是枝裕和第二次代表日本征战奥斯卡最佳外语片；
韩国推选李沧东的《燃烧》征战奥斯卡，该片尽管失意戛纳电影节奖项评选，却以3.8分创造了场刊史上最高纪录，赢得影评人顶级赞誉；
曾凭借《修女艾达》摘得87届奥斯卡最佳外语片奖的导演保罗•帕夫利克夫斯基，以新作《冷战》再次代表波兰竞争小金人，帕夫利克夫斯基凭借此片荣膺戛纳最佳导演奖，颁奖季形势看好。
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东木自导自演《骡子》
东木自导自演《骡子》
好莱坞老牛仔克林特·伊斯特伍德自导自演的新片《骡子》近日曝光正式预告，伊斯特伍德在片中饰演一位高龄的毒品贩子，预告中出现了被警犬发现毒品的惊险一幕。同时，也回顾了他落魄的生活困境及贩毒的原因。这是伊斯特伍德除了执导影片外，6年来首次主演电影，上一部他露脸的影片还要追溯到2012年的《曲线难题》。
布莱德利·库珀、迈克尔·佩纳、劳伦斯·菲什伯恩等明星也现身预告。影片由华纳兄弟影业出品，北美定档12月14日，也有望冲击颁奖季。估计最佳导演、最佳男主角和最佳影片都有一点希望，具体得看口碑。
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贝尔和《副总统》
贝尔和《副总统》
克里斯蒂安·贝尔和艾米·亚当斯主演的新作《副总统》"橡皮人"贝尔增肥饰演的前美国副总统迪克·切尼，和真人对比简直可以以假乱真。这部片目前口碑还未放出，但贝尔提名最佳男主角希望很大。他为完美演绎这一角色增重了40磅，除了身形，妆容、发型、口音也和原型很相似。
《副总统》是一部聚焦迪克·切尼的传记电影，切尼曾担任老布什总统手下的国防部长以及小布什总统的副手，被广泛认为是美国历史上最有实权的副总统之一。
该片由《大空头》导演亚当·麦凯执导，目前已定档12月25日正式北美上映，颁奖季后半程才会发力。