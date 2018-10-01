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《神秘博士》第11季回归曝角色新剧照

长寿剧大换血 首位女"博士"搭档新同伴新装备

2018-10-01 13:51:17 来源：Mtime时光网

BBC接连发布多张剧照与角色宣传照，为《神秘博士》即将开播的第十一季造势。新博士、新音速起子、新同伴、新反派、新冒险，55年的长寿科幻剧今年彻底大换血。

第11季正式预告

　　时光网讯 BBC科幻长寿剧《神秘博士》本周日回归播出第十一季，该剧55年历史上的首位女“博士”茱蒂·惠特克将在第一集“天外来客”（The Woman Who Fell to Earth）中正式接班登场。

　　日前BBC接连发布多张剧照与角色宣传照，为新一季开播造势。新款音速起子（每任神秘博士的标配装备）、三位新同伴与新一任博士共同开启全新冒险。据悉，新一季中暂时不会出现以往剧集中刷脸次数过多的经典反派赛博人与打雷克。

　　《神秘博士》的主人公是位来自Gallifrey星球的时间领主，自称“博士”（The Doctor），该角色可以在剧中不断重生，因此每隔一段时间就会更换“博士”的扮演者。英剧《小镇疑云》主演茱蒂·惠特克便从今年起正式接班彼得·卡帕尔蒂，成为第十三位“博士”。

　　去年夏季，茱蒂·惠特克第一次以博士扮相出镜，标志着这部英国国宝长寿剧迈入新纪元。将于今年10月6日播出的第十一季不仅迎来博士重生，此前的主笔编剧史蒂芬·莫法特也退出历史舞台，由克里斯·齐布纳尔接管，主控未来的剧情走向，可谓迎来了一轮大换血。齐布纳尔此前的编剧代表作包括《小镇疑云》、英版《法律与秩序》以及《神秘博士》的衍生剧《火炬木小组》

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关键词： 神秘博士 剧照
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