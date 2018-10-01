BBC接连发布多张剧照与角色宣传照，为《神秘博士》即将开播的第十一季造势。新博士、新音速起子、新同伴、新反派、新冒险，55年的长寿科幻剧今年彻底大换血。

第11季正式预告





日前BBC接连发布多张剧照与角色宣传照，为新一季开播造势。新款音速起子（每任神秘博士的标配装备）、三位新同伴与新一任博士共同开启全新冒险。据悉，新一季中暂时不会出现以往剧集中刷脸次数过多的经典反派赛博人与打雷克。

BBC科幻长寿剧 《神秘博士》 本周日回归播出第十一季，该剧55年历史上的首位女“博士” 茱蒂·惠特克 将在第一集“天外来客”（The Woman Who Fell to Earth）中正式接班登场。

编辑：EN