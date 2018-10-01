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好莱坞女星艾丽范宁巴黎时装周走秀

童星出身蜕变美少女 T台表现自信非凡

2018-10-01 11:55:01 来源：Mtime时光网

今年才20岁的艾丽·范宁，在T台上也展现出非凡的自信。
　　时光网讯 好莱坞女明星艾丽·范宁近日在巴黎时装周走秀，这个T台搭建在水边，配合阳光的招摇，舞台效果非常出色。

　　艾丽·范宁是童星出身，1998年出生的她，已经出演过四十多部电影，今年才20岁的艾丽·范宁，在T台上也展现出非凡的自信。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 艾丽·范宁
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Elle Fanning

职业：演员

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