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迈克尔·B·乔丹登《名利场》封面

从下午场演员到好莱坞大人物 《奎迪2》将映

2018-10-03 16:57:02 来源：Mtime时光网

《奎迪》、《黑豹》中的出色表现也让杂志给出了“从下午场演员到好莱坞大人物”的标题。
　　时光网讯 迈克尔·B·乔丹日前登上美国版《名利场》2018年11月刊封面，并由摄影师Cass Bird拍摄了一套写真。《奎迪》、《黑豹》中的出色表现也让杂志给出了“崛起的迈克尔·B·乔丹：从剧场演员到好莱坞大人物”的标题。

　　同时，由迈克尔·B·乔丹、西尔维斯特·史泰龙、泰莎·汤普森领衔主演的电影《奎迪2》也将于11月21日北美公映。奎迪会继续自己的冠军征程，他还将面对赛场之外关于名望与家庭的种种难题。

   编辑：边界

关键词： 迈克尔·B·乔丹
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迈克尔·B·乔丹

迈克尔·B·乔丹

Michael B. Jordan

职业：演员 | 制作人

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