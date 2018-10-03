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台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

2018-10-03 17:16:28 来源：Mtime时光网

众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀场和聚会，甚至走上T台过把超模瘾，台上台下都是戏！
      时光网讯 2019春夏巴黎时装周吸引了凯特·布兰切特伊莎贝尔·于佩尔蕾雅·赛杜艾丽西亚·维坎德艾丽·范宁卡拉·迪瓦伊等影坛众星齐聚巴黎时尚之都，他们身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于各大秀场和聚会，甚至走上T台过把超模瘾，台上台下都是戏！

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 艾丽范宁 杨颖 凯特布兰切特 巴黎时装周
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