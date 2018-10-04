经历四年风雨重新出发的釜山电影节，今晚的红毯异常热闹，有超过250名影人嘉宾现身开幕式红毯。而获得“年度电影人”奖的日本配乐大师坂本龙一也献上了令人难忘的开场演出。







釜山电影节海报 釜山电影节海报





经历四年风雨重新出发的釜山电影节，今晚的红毯异常热闹，安胜基、张东健、玄彬、李娜英、秀爱、日本演员国村隼、唐田英里佳等超过250名影人嘉宾现身开幕式红毯。而获得“年度电影人”奖的日本配乐大师坂本龙一也献上了令人难忘的开场演出。



坂本龙一现身开幕式





随后坂本龙一还演奏了其代表作《圣诞快乐劳伦斯先生》。该曲出自1990年的同名日本电影，该片由大岛渚执导，两位世界级的音乐巨匠大卫鲍伊和坂本龙一联袂主演。





在韩朝关系缓和的大背景下，与《你好霸王龙》一样应景的影片，还有本届釜山电影节的开幕片《美丽的日子》，该片由李娜英时隔六年回归主演，尹载皓导演执导，聚焦一位逃北女性身上发生的故事。





本届釜山电影节将上映来自79个国家的323部电影，相比去年的300部电影有所增长。即将上映的影片中世界首映电影115部，其中包括入围新浪潮大奖决逐的10部作品，国际首映的电影25部。









电影节将于4日－13日举行，电影市场将于6日－9日举行。





编辑：ruo