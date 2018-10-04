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釜山电影节开幕坂本龙一奏响"霸王龙"

张东健玄彬领衔红毯 李娜英《美丽的日子》揭幕

2018-10-04 22:54:39 来源：Mtime时光网

经历四年风雨重新出发的釜山电影节，今晚的红毯异常热闹，有超过250名影人嘉宾现身开幕式红毯。而获得“年度电影人”奖的日本配乐大师坂本龙一也献上了令人难忘的开场演出。
      时光网讯 第23届釜山国际电影节开幕式于今晚（4日）在韩国釜山海云台电影殿堂举行。在南北关系日趋缓和的当下，聚焦脱北女性故事的开幕片《美丽的日子》十分应景，而获颁“年度电影人奖”的日本配乐大师坂本龙一也表达了看到韩半岛不再被武力所支配的欣慰之情。


釜山电影节海报

      经历四年风雨重新出发的釜山电影节，今晚的红毯异常热闹，安胜基、张东健、玄彬、李娜英、秀爱、日本演员国村隼、唐田英里佳等超过250名影人嘉宾现身开幕式红毯。而获得“年度电影人”奖的日本配乐大师坂本龙一也献上了令人难忘的开场演出。

坂本龙一现身开幕式

      坂本龙一献唱演奏的首支曲目是由中日韩三国合作拍摄的动画电影《你好霸王龙》的原声配乐，他表示能看到这部有自己参与创作的动画电影在釜山电影节上映，感到非常高兴，“这部电影在这里上映很应景，我发自内心的希望被武力所支配的事情不再发生。“

      随后坂本龙一还演奏了其代表作《圣诞快乐劳伦斯先生》。该曲出自1990年的同名日本电影，该片由大岛渚执导，两位世界级的音乐巨匠大卫鲍伊和坂本龙一联袂主演。

      在韩朝关系缓和的大背景下，与《你好霸王龙》一样应景的影片，还有本届釜山电影节的开幕片《美丽的日子》，该片由李娜英时隔六年回归主演，尹载皓导演执导，聚焦一位逃北女性身上发生的故事。

      本届釜山电影节将上映来自79个国家的323部电影，相比去年的300部电影有所增长。即将上映的影片中世界首映电影115部，其中包括入围新浪潮大奖决逐的10部作品，国际首映的电影25部。

      《雪暴》《漫游》两部华语片入围新浪潮奖角逐。今年这一主竞赛单元的评委会主席由韩国导演金宏俊担纲，评审委员包括日本演员国村隼、马其敦共和国演员兼制片人拉比纳·米特威斯卡、悉尼电影节执行委员长Nashen MOODLEY，香港制片人施南生。

      电影节将于4日－13日举行，电影市场将于6日－9日举行。

   编辑：ruo

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关键词： 釜山电影节 开幕式 红毯
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