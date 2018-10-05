这周我完成了在勒戒中心40天的戒酒治疗，暂时还在门诊护理。





对于家庭、同事和粉丝给我的支持，无以言谢。大家的支持也给了我勇气向公众谈论这个疾病。





和上瘾症作战是一辈子的事，也是艰难的事。正因为如此，戒酒不仅是治疗和结束治疗，这是一份长久的承诺。





我是为了自己和家庭而战斗，很多人在社交媒体上和我联系，交流他们在对抗上瘾症时的故事。对于这些朋友，我想说谢谢你们。在我认为无法战胜酒瘾的时，你们的力量激发和支持了我，让我明白这条道路上我并不孤独。





我不得不提醒自己告诉大家，如果你也有这样的问题，寻求帮助是勇敢的表现，那并不代表你很懦弱和失败。





怀着被接纳和谦卑的心情，我愿借此机会再次感谢帮助过我的人，这么多人的支持让我倍感荣幸。





我希望沿着这条路走下去，也希望我的戒酒经历给那些酗酒的朋友有益的参考。