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本阿弗莱克结束戒酒治疗发表感谢信

承认戒酒是终身任务 建议酒瘾患者接受帮助

2018-10-05 09:13:58 来源：Mtime时光网

大本戒酒完成后好好拍电影，还演蝙蝠侠么？
“哥以后只喝果汁了”

　　时光网讯 今年8月“大本”本·阿弗莱克在前妻珍妮弗·加纳的陪同下第三次进入戒酒中心。近日他完成这一轮治疗并在社交媒体发布感谢信，感谢家庭、朋友和粉丝对他的支持，并向同样有酗酒问题的朋友建议：接受帮助并非懦弱而是勇敢的行为。

　　

感谢信原文

全文如下：

　　这周我完成了在勒戒中心40天的戒酒治疗，暂时还在门诊护理。

　　对于家庭、同事和粉丝给我的支持，无以言谢。大家的支持也给了我勇气向公众谈论这个疾病。

　　和上瘾症作战是一辈子的事，也是艰难的事。正因为如此，戒酒不仅是治疗和结束治疗，这是一份长久的承诺。

　　我是为了自己和家庭而战斗，很多人在社交媒体上和我联系，交流他们在对抗上瘾症时的故事。对于这些朋友，我想说谢谢你们。在我认为无法战胜酒瘾的时，你们的力量激发和支持了我，让我明白这条道路上我并不孤独。

　　我不得不提醒自己告诉大家，如果你也有这样的问题，寻求帮助是勇敢的表现，那并不代表你很懦弱和失败。

　　怀着被接纳和谦卑的心情，我愿借此机会再次感谢帮助过我的人，这么多人的支持让我倍感荣幸。

　　我希望沿着这条路走下去，也希望我的戒酒经历给那些酗酒的朋友有益的参考。
　　大本在今年46岁，早前拍到与女友、22岁的花花公子女郎肖娜·塞克斯顿开车到速食店点外卖。但8月底，前妻珍妮弗·加纳发现了又有严重酗酒问题，于是赶来帮助他再次进入戒酒中心。

　　根据美国《时代人物》杂志报道，一个不具名的消息来源指出，加纳因此备感压力，一个好好的下午还要替大本筹办亲友介入的会谈，不过这一点对于大本的康复非常关键。两人的三个孩子虽然还是加纳最重要的生活重心，但她还是要照顾大本，确保他得到需要的治疗照护。

大本和加纳分手依旧是朋友

　　同样的消息源指出，大本一直有在接受酗酒的治疗，也定期参加戒酒友会，深知自己需要接受治疗，加纳要求他近日进入戒酒中心时，大本也没有反抗。

　　2001年时，大本首次在朋友查理·辛的陪同下，进入戒酒中心接受为期30天的戒酒治疗。2017年，他在社交网络上宣布自己又再次接受戒酒治疗。据悉，这次大本知道自己的状况有多严重，愿意接受治疗。

所以大家以后别给大本劝酒了

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 大本 本阿弗莱克 酗酒 戒酒
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本·阿弗莱克

本·阿弗莱克

Ben Affleck

职业：演员 | 制作人

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