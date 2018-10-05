2018-10-05 16:58:08 来源：Mtime时光网
编辑：边界
导演：布莱丝·达拉斯..
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Jon Favreau
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Dave Filoni
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笑着的伤疤
22分钟前
所以说达斯迪斯尼说星战电影暂且放慢开发的脚步，就意味着人家要染指电视剧了，然后电视剧各种出出出——毕竟跟漫威DC的电视剧一样，哪怕出四个剧有两个都烂尾了人家依然赚赚赚，容错率比电影高
太极教我当影帝
7小时前
或秒杀正传#滑稽。
康永跟煕娣的时光
导演可以
咸鱼大湿
21小时前
我想看绝地
笑着的伤疤25分钟前
momo这个梗已经死了，能换个头像吗？
太阳风1129995
昨天 20:13
为什么不拍个绝地武士的成长 这样还吸引人些
梦回影坛
昨天 19:28
抗帝神剧又出新花样了，留给反派的时间不多了。
RosenBob
昨天 17:49
肥儒，可以
donychow
昨天 17:43
星战不知道为什么，总觉得不好看。
新世界077
昨天 17:34
米国的《西游记》又来了...
想长胖昨天 17:51
跟西游记格调差远了
MerlotZh
肥肉执导的话，还是可以期待一下的。
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