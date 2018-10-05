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《星球大战》全新真人剧集首张剧照

乔恩·费儒打造众多名导参与 19年上线

2018-10-05 16:58:08 来源：Mtime时光网

该剧集导演包括塔伊加·维迪提、布莱丝·达拉斯·霍华德、黛博拉·周(《杰西卡·琼斯》)、瑞克·法穆易瓦瓦(《酷毙了》)。

《曼达洛人》剧照

　　时光网讯乔恩·费儒打造的《星球大战》全新真人剧集《曼达洛人》（The Mandalorian）发布首张剧照。《曼达洛人》的时间线设置在帝国陨落后和第一军团出现前。在远离新共和国掌控的银河系边远星带，讲述一位独行枪手的艰辛奋斗。The Mandalorian将于2019年年底在部分国家和地区的迪士尼流媒体平台独家播出。

　　该剧集导演包括塔伊加·维迪提布莱丝·达拉斯·霍华德、黛博拉·周(《杰西卡·琼斯》)、瑞克·法穆易瓦瓦(《酷毙了》)。剧集首集将由乔恩·费儒编剧，戴夫·费罗尼(《星球大战：义军崛起》)执导。

   编辑：边界

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