《皇家》在电影制作以及剧情上都兼具艺术以及娱乐感，带观众走上一场抽丝剥茧的探案旅程。





《皇家酒店谋杀案》故事发生在1969年一座位于美国加州与内华达州两州州际线上的皇家酒店。现已萧条的皇家酒店虽保有过往的奢华外观却沉寂不已，直到一群各自怀有秘密的陌生人到酒店住宿。





首先登场的是辛西娅·埃里沃饰演的伴唱歌手达琳、以及杰夫·布里吉斯饰演的神父福林，接者是乔·哈姆饰演的吸尘器销售员Laramie Seymour Sullivan，三人千呼万唤终于请出饭店经理兼清洁工迈尔斯（刘易斯·普尔曼饰演）办理入住手续，接着达科塔·约翰逊饰演的女嬉皮艾蜜莉粉墨登场。四人各自回房后，电影运用小说篇章字卡的模式开始一一揭露包含迈尔斯在内每个人的真实身份、以及背负的秘密。









而高达投注非常多情绪的角色们，有抢劫犯、绑架犯、杀人犯、偷窥犯等各式各样的罪犯，参杂其中的有政府情报探员、天赋不敌歧视的落寞伴唱歌手等，我们知道这些角色并不单纯，高达不断放出线索吊观众胃口，有时候还给出错误线索让人松下戒备，因此这些角色是《皇家》剧情转折不断的主要原因，直到结尾还有让人倒抽一口气的意外桥段。











众星云集的主演阵容也丝毫不让人失望。资深演员杰夫·布里吉斯与乔·哈姆的演出精准到位，尤其布里吉斯饰演的神父富有人性与情绪的层次。而“雷神” 克里斯·海姆斯沃斯饰演的嬉皮绿叶角色虽然缺乏角色铺陈，但海姆斯沃斯的冷幽默本事在片中发挥淋漓尽致，把剧情推到顶峰。





片中的新兴演员们也丝毫不逊色。歌手出道的辛西娅·埃里沃，在片中除了展现歌喉，更给出触动人心的表演，让人眼前一亮。饰演“一人乐团”的饭店经理间清洁工 迈尔斯，是演员比尔·普尔曼的儿子 刘易斯·普尔曼。为了不剧透，只能说迈尔斯是贯穿整部电影的核心人物，也绝对会给观众带来意外的惊喜。











《皇家》在电影制作以及剧情上都兼具艺术以及娱乐感，带观众走上一场抽丝剥茧的探案旅程，小缺点是电影到第二段后大概可以猜中八、九成的故事走向。但不必担心，这只是云霄飞车降低速度开上水平线让人放松警戒的手段，片尾会有再一次加速俯冲，走出电影院会非常过瘾。





就像云霄飞车一样，《皇家酒店谋杀案》的娱乐性更重于社会反思讯息，在黑色犯罪电影类型停滞不前的现状下，突破重围带给观众一种只能意会不能言传的满足感。这场厮杀将在10月12日在北美上映。