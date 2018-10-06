2018-10-06 10:14:25 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
导演：里兹·弗德兰德
主演：Chris Brochu
在线播放
验证码：
bcooks
22小时前
这个制作团队厉害啊，完全不像是电视剧的画面
138****1507_17271498
昨天 21:57
有点想看啊
mohanazh
昨天 13:29
公共台每年秋季推出四五十部新剧，也就一两部能追的~~~公共台已死，别拿它们说事了~~~
wurenchu昨天 16:04
美剧再烂也比国产剧好看，除了情景剧，其他美剧几乎就是一部多集连续小电影！
海报上的人昨天 20:53
可这是cbs all access的剧啊，根本就不在电视上放，CAA之前出的傲骨之战就是相当优秀的剧集。
卤蛋凯奇
昨天 13:21
《猪八戒杀人事件》了解一下
太极教我当影帝
昨天 12:59
中国这类剧集现在来说也是不少。
wurenchu昨天 16:05
有吗某局能过审吗？就算是放在网络视频上放映，没多久就会被下架！
英伦对决
昨天 12:50
美剧《格林》
sys11135分钟前
这剧真是烂尾了，唉....
康永跟煕娣的时光
昨天 12:34
童年什么的就是用来毁的。。
荒木唯雨
昨天 12:22
这太不清真了，必须…
坂井泉水
昨天 11:56
格林通话伊索寓言很多故事原版都是吓小孩用的故事啊
想长胖
昨天 11:21
近两年新出的美剧基本都是三集崩，不耐看
渡水昨天 11:49
杰克雷恩很不错啊
wurenchu昨天 16:13
近两年基本不看国产剧！看了第一集就恶心死了！国人居然喜欢看《延禧攻略》？这破剧挑着看了几集，一点感觉也没有！
海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂
十年奥斯卡最佳纪录片巡礼
它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行
追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信
舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影
查看更多