网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这部美剧新作致力于毁童年！

CBS"黑色童话"曝预告 童话故事变惊悚片

2018-10-06 10:14:25 来源：Mtime时光网

CBS新剧《黑色童话》发布正式预告。这部剧集致力于把孩子们喜爱的著名童话们变成黑暗、充满反转的现代心理惊悚故事。
　　时光网讯 CBS新剧《黑色童话》发布正式预告。这部剧集致力于把孩子们喜爱的著名童话们变成黑暗、充满反转的现代心理惊悚故事，更接近一些童话的黑暗本源。

　　第一季背景设定在现代纽约，《三只小猪》《小红帽》《糖果屋》三部童话故事交织起来，它们将被改编“颠覆成充满爱、失去、贪婪、复仇、谋杀”的故事。


   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑色童话 美剧 CBS 改编
关注时光网微信

相关电影/影人

黑色童话

黑色童话 ()

0.0

导演：里兹·弗德兰德

主演：Chris Brochu

在线播放

会员评论 (16)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

纪录片能精彩纷呈，也能直击人心

十年奥斯卡最佳纪录片巡礼

重新回望我们这个时代发生的真实故事。
3

谈到国产动画，为何总在追忆童年？

它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行

随着《神笔》与《骄傲的将军》两部颇具中国民族风格的作..
4

税务部门依法查处范冰冰偷逃税问题

追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信

由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前..
5

台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

42
众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀..

查看更多