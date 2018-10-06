2018-10-06 11:08:12 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：尼尔·马歇尔
主演：大卫·哈伯
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导演：克里斯蒂安·瑞..
主演：海拉·希尔莫
导演：卢卡·瓜达尼诺
主演：达科塔·约翰逊
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上帝的孤独者
2分钟前
夜魔侠的海报是真的不错，
九命神猫
1小时前
地狱男爵感觉很赞啊，虽然没有陀螺了但还是很有艺术格调
138****1507_17271498
14小时前
地狱男爵我觉得12挺好的啊，3没有陀螺，不知道怎么样
madMax
22小时前
万圣节吓我一跳
我魑魅魍魉
新的希瑞不适合放在这里面。。。
150****3132_26173905
昨天 12:31
倒数第二个的希瑞 是来搞笑的吗
康永跟煕娣的时光
昨天 12:30
这是续集还是重启啊。。
雷天鸣13小时前
重启
大or肉
昨天 12:13
标题有错误，地狱男爵有第2部，叫《黄金军团》，所以这部《地狱男爵：血皇后崛起》应该视为第3部吧？小编很业余，补补相关知识去吧。
会飞呀昨天 12:25
改过来了...
大or肉昨天 12:26
改的还挺快，哈哈
Simply的祖上昨天 12:29
貌似是重启呀，重启就不是续集了！
159****7863_35462560
昨天 12:08
地狱男爵是第三部了
donychow
昨天 11:58
是第三部
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