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《地狱男爵》等多部好莱坞新片曝海报

“男爵”扛剑稳居C位 《阴风阵阵》竟很甜美

2018-10-06 11:08:12 来源：Mtime时光网

多部好莱坞新片曝光新款海报。
      时光网讯 日前，《地狱男爵：血皇后崛起》《掠食城市：致命引擎》《阴风阵阵》等多部好莱坞新片曝光新款海报。

      其中，《地狱男爵：血皇后崛起》2019年4月12日上映，《掠食城市：致命引擎》将于2018年12月14日上映，《阴风阵阵》将于2018年11月2日上映，《万圣节》将于2018年10月19日上映（均为北美档期）。

   编辑：羊羊

关键词： 海报 地狱男爵2 掠夺城市 阴风阵阵
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