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"一条狗的使命" 编剧奥黛丽威尔斯去世

享年59岁 新作"你给的仇恨"有望闪耀颁奖季

2018-10-06 13:49:24 来源：Mtime时光网

《一条狗的使命》 编剧之一奥黛丽威尔斯去世，享年59岁。她的新作《你给的仇恨》有望成为接下来颁奖季的种子选手。


　　时光网讯 据外媒报道，《一条狗的使命》编剧奥黛丽·威尔斯去世，享年58岁。

　　她曾自编自导两部口碑佳作《托斯卡尼艳阳下》《漂亮宝贝》，她也是《一条狗的使命》《比赛计划》《谈谈情，跳跳舞》《森林泰山》等片的编剧。

《托斯卡尼艳阳下》由奥黛丽自编自导

　　另外，她的编剧作品《你给的仇恨》即将10月19日上映，该片聚焦美国社会种族歧视问题，有望成为接下来颁奖季的种子选手。

《你给的仇恨》有望闪耀接下来的颁奖季

　　她生前最后一部编剧作品为东方梦工厂的动画音乐电影《奔月》，讲述小女孩为了寻找传说中的月亮女神，自己制作了火箭飞船并向月球进军的故事。影片正在制作中，预计2020年上映。

　　据她的丈夫介绍，她已经与疾病斗争5年半，即使疾病缠身，“她从未放弃生活、工作或旅行，她从未失去过欢乐、神采和乐观”。

　　《你给的仇恨》发行方20世纪福斯发言人在声明中表示：“我们感到心碎。奥黛丽是力量和勇气的代言人，她的话语，将通过她创造的坚强、坚毅的女性角色永存。”

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 编剧 去世
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