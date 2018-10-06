2018-10-06 13:49:24 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
Audrey Wells
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导演：小乔治·提尔曼
主演：阿曼德拉·斯坦..
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starorfire
1分钟前
RIP
紫鸢风影happy
14小时前
原天国没有疾病和痛苦！
颓废的花卷儿
19小时前
可惜了，R.I.P。
我非常喜欢《托斯卡尼艳阳下》。
wurenchu
20小时前
一路走好！
了不起的佛罗多
喜欢这种坚韧又对生活充满感恩的女性
渡水
我才发现，但凡聚焦美国种族岐视问题的影片，不管是什么人编的，都没华人什么事，仿佛美国白人只歧视黑人一样，仿佛华裔生活在天堂里一样。但事实是，种族歧视的舆论权已经被黑人垄断了，不过他们值得拥有这个权力，因为他们一直在抗争，而华人呢，我昨天还看到一篇文章，据说是个华人青年写的，他不喜欢中国人与他对话使用汉语，因为觉得耻辱。
monokro18小时前
少看国内媒体尤其是自媒体文章，可信度不高，绝对是浪费时间。
口含玉无敌
21小时前
madMax
这么年轻就走了？
Alaneans
22小时前
R.I.P
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