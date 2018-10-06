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《霍伯斯与肖》曝凡妮莎·柯比片场照

《碟中谍6》中的蛇蝎美人出演斯坦森妹妹

2018-10-06 15:58:38 来源：Mtime时光网

刚刚在《碟中谍6》中有过精彩表现的凡妮莎·柯比将在《霍伯斯与肖》中饰演德卡特·肖的妹妹，是一名军情六处的特工。
      时光网讯 日前，《速度与激情》系列外传电影《霍伯斯与肖》曝光一组片场照，影片女主角凡妮莎·柯比现身。

      《霍伯斯与肖》是“速激”系列的第一部外传电影，故事以道恩·强森饰演的外交安全局特工卢克斯·霍伯斯、杰森·斯坦森饰演的雇佣兵杀手德卡特·肖为主角，将不再关注飞车家族。 

      刚刚在《碟中谍6》中有过精彩表现的凡妮莎·柯比将在《霍伯斯与肖》中饰演德卡特·肖的妹妹，是一名军情六处的特工。

      《霍伯斯与肖》将于2019年7月26日北美上映。

   编辑：羊羊

关键词： 霍伯斯与肖 凡妮莎·柯比
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霍伯斯与肖

霍伯斯与肖 (2019)

0.0

导演：大卫·雷奇

主演：道恩·强森

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凡妮莎·柯比

凡妮莎·柯比

Vanessa Kirby

职业：演员

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