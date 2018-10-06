时光网讯
索尼影业似乎可以松一口气了，遭遇烂番茄31%新鲜度的《毒液：致命守护者》
北美首日揽下3230万美元票房，登顶单日冠军。外媒预测首周末7700万甚至8000万美元，毫无悬念创下10月最高开画纪录。普通观众对该片宽容度大一些，CinemaScore评分B+，IMDb分数7.1，烂番茄89%的爆米花指数。
《毒液：致命守护者》北美周四提前场狂收1000万美元打破了影史十月提前场纪录，超今年另一部漫威大片《蚁人2》
的零点场票房。
据外媒预测，《毒液》首周末票房将达7700万-8000万美元，将大幅刷新由《地心引力》
保持五年之久的十月开画票房纪录（5570万）。
除此之外，影片在韩国率先上映后动员了74万人次观影，首日票房领先《美国队长3》《黑豹》
等片。在俄罗斯更是斩获2.1亿卢布的票房，高居当地影史首日票房榜第七位。在中国台湾、中国香港等地区也都取得亮眼成绩，无悬念登顶单日票房冠军，显示了毒液另类英雄的强势票房号召力。
深得观众喜爱！《毒液》爆米花指数高
除了票房全线飘红，《毒液：致命守护者》的观众口碑也一路看涨。烂番茄爆米花指数开局89%，4.3分（5分满分），高于《死侍2》
（85%）、《雷神3》
（87%）、《奇异博士》
（86%）。
电影《毒液：致命守护者》（暂译）由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，该片正在全球热映中。