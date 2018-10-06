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观众捧场！《毒液》北美首日劲揽3230万

首周末有望8000万美元 轻松打破10月纪录

2018-10-06 19:23:16 来源：Mtime时光网

烂番茄影评人不喜欢，但观众对《毒液》相当捧场，另一方面也说明毒液号召力之强、影片宣发到位。
　　毒液露出礼貌的微笑

　　时光网讯 索尼影业似乎可以松一口气了，遭遇烂番茄31%新鲜度的《毒液：致命守护者》北美首日揽下3230万美元票房，登顶单日冠军。外媒预测首周末7700万甚至8000万美元，毫无悬念创下10月最高开画纪录。普通观众对该片宽容度大一些，CinemaScore评分B+，IMDb分数7.1，烂番茄89%的爆米花指数。
 
首日票房大爆！超《美国队长》等起源电影
 
　　

剧场版中文预告片2

《毒液：致命守护者》北美周四提前场狂收1000万美元打破了影史十月提前场纪录，超今年另一部漫威大片《蚁人2》的零点场票房。

　　北美首日票房达3230万美元，将《美国队长》（2570万）、《蚁人》（2264万）、《雷神》（2548万）等漫威英雄系起源电影抛在身后。10月之前的首日票房纪录为《灵动：鬼影实录3》的2630万美元.

　　据外媒预测，《毒液》首周末票房将达7700万-8000万美元，将大幅刷新由《地心引力》保持五年之久的十月开画票房纪录（5570万）。

　　除此之外，影片在韩国率先上映后动员了74万人次观影，首日票房领先《美国队长3》《黑豹》等片。在俄罗斯更是斩获2.1亿卢布的票房，高居当地影史首日票房榜第七位。在中国台湾、中国香港等地区也都取得亮眼成绩，无悬念登顶单日票房冠军，显示了毒液另类英雄的强势票房号召力。
 
深得观众喜爱！《毒液》爆米花指数高
 
　　除了票房全线飘红，《毒液：致命守护者》的观众口碑也一路看涨。烂番茄爆米花指数开局89%，4.3分（5分满分），高于《死侍2》（85%）、《雷神3》（87%）、《奇异博士》（86%）。

　　CinemaScore院线观众评分获B+，之前《超凡蜘蛛侠2》《蜘蛛侠3》《正义联盟》《自杀小队》也是这个分数。




　　电影《毒液：致命守护者》（暂译）由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，该片正在全球热映中。

作者：小伙纸   编辑：小伙纸

关键词： 毒液 首日票房
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相关电影/影人

毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

-1.0

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

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