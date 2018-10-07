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《无双》破6亿继续领跑国庆影市

单日票房首次破亿 遥遥领先“影”“姑妈”

2018-10-07 08:48:54 来源：Mtime时光网

伪钞犯罪电影《无双》继续领跑大盘，且愈战愈勇，昨日单日票房首次破亿，目前累计票房6.5亿，今日有望突破7亿元。

　　时光网讯  10月6日，国庆假期接近尾声，影市票房战大局已定。伪钞犯罪电影《无双》继续领跑大盘，且愈战愈勇，昨日单日票房首次破亿，目前累计票房6.5亿，今日有望突破7亿元。

　　《影》《李茶的姑妈》单日分别报收5054万元、4368万元，“姑妈”累计票房刚刚破5亿，这部喜剧片此前被看好，但是受口碑和品质拖累，后劲不足。张艺谋的《影》累计票房达4.25亿元。

　　值得一提的是姚晨、马伊琍主演的寻子题材片《找到你》击中了不少观众的泪点，吸金5100万，有望靠口碑拉动票房。



   编辑：hello王小羊

关键词： 无双 李茶的姑妈 找到你 内地票房
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