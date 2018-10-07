2018-10-07 08:48:54 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：庄文强
主演：周润发 郭富城
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导演：张艺谋
主演：邓超 孙俪
导演：吴昱翰
主演：黄才伦 艾伦
导演：吕乐
主演：姚晨 马伊琍
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皮尔斯qi
5小时前
屎粑粑国庆档继续给力啊
太极教我当影帝
9小时前
开局就算国庆档结束，山寨货也不出现了，这是个不变的话题#滑稽。
康永跟煕娣的时光
10小时前
无双的剧情好像嫌疑人啊。。
大师大神9小时前
是创意架构像，剧情哪里像了？？睿智。
骑白马的沙僧
13小时前
无双已阅，电影总体架构是抄的95年奥斯卡获奖影片非常嫌疑犯，不过本土化做得不错，BUG虽然也不少，但确实拍的很用心，至少比很多连抄都抄不好的国产片强多了
澄湖金少
无双漏洞很多，第一周润发设定为警局开车的太过大胆，可能很多人会忽视一个驾驶员，但不会全部，而且这个年纪应该是在警局好多年了，总有几个和他熟稔的，居然一个都没认出他来，太假。第二假阮文居然能骗过香港一众富商还是艺术家，全凭一张脸根本没接触过阮文本人的替身居然能浑水摸鱼，我想做这么大的担保，起码是熟识的人吧。第三、李问手下居然为了一个没什么存在感的女人出卖自己老板，感觉太突兀。第四、一个做伪钞的居然突然开挂，灭了一个准军事集团，主角光环太明显。第五、结局虽然有特供嫌疑，但发哥肯定是无法再演了，否则无法自圆其说
污力其其12小时前
手下反水是因为看到廖启智被杀大家心寒
慕容11小时前
第四，敢死队里一个雇佣兵灭了一个国家。速度与激情8里，一群开车的灭了一个军事基地。另外，美国特工电影，一个人单挑灭了一大堆军人的时候。怎么不见你们出来呀。
第六，周润发不是个演员吗，怎么跑去当警察去了？
卤蛋凯奇8小时前
@慕容 这关敢死队什么事？还一个雇佣兵，你看过了吗就瞎掰？
胤祯143574032分钟前
周润发的角色一开始就是郭富城虚构出来的，警察开始都说了全世界都没有人知道画家的样貌，唯一被拍到的也只是一个背影，所以到最后郭富城才提供了周润发的素描，刚好把这个锅让周润发这个车警来背，因为这个时候离郭富城的逃跑计划快成功了
tony330166
14小时前
10月了就等铁血了。
上帝的孤独者10小时前
铁血在国外已经扑成翔了，引进国内还得剪，到时候不成了失血战士？个人觉得没必要去看，等资源即可
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