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甜茶确认“你的名字”将拍续集

“我和艾米汉莫百分之一千愿意加入”

2018-10-07 09:59:13 来源：Mtime时光网

提莫西·查拉梅近日确认《请以你的名字呼唤我》肯定会拍摄续集，而他和艾米·汉莫“百分之一千愿意加入”。
　　时光网讯  “甜茶”提莫西·查拉梅近日确认《请以你的名字呼唤我》肯定会拍摄续集，而他和艾米·汉莫“百分之一千愿意加入”。此前艾米·汉莫也曾向媒体透露：“续集会有的，因为有人已经在筹备并正努力让它成型。”

　　甜茶近期在接受《时代周刊》采访时表示：“我30分钟前还在跟艾米通电话，不拍续集那是不可能的，安德烈（小说原作安德烈·艾席蒙）对拍我们拍续集十分踏实，我知道卢卡（导演卢卡·瓜达尼诺）很想拍，而且艾米和我都百分之一千愿意加入。”

　　今年年初，卢卡·瓜达尼诺曾透露过《请以你的名字呼唤我》的续集“梗概”：“我觉得，Elio（甜茶所饰角色）会成为一个影迷。他坐在电影院里，观看Paul Vecchiali的电影《Once More》，这会是续集的第一个场景。”《Once More》是一部1998年拍摄的同性题材电影，也是第一部直面艾滋问题的法国电影，讲述一个男人在同妻子分手后，爱上了另一个男人。

主创三人组

　　瓜导透露他预想的续集发生在第一部的多年以后，他想把“你的名字”打造成《爱在三部曲》式的系列片。此次甜茶赞叹这个想法很不错，是如同《少年时代》的叙事方式。

　　瓜达尼诺之前受访表示希望能在2020年推出续集，“未来3年内提莫西将会满25岁，届时续集的Elio也会是25岁这个设定”。瓜导说，在Elio经历了如此巨大的情感冲击后，从少年成长为青年，也许续集会探讨这个年轻人在世界上的位置、他想要些什么，以及剩下些什么。

   编辑：hello王小羊

关键词： 甜茶 艾米汉莫 请以你的名字呼唤我 续集
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