提莫西·查拉梅近日确认《请以你的名字呼唤我》肯定会拍摄续集，而他和艾米·汉莫“百分之一千愿意加入”。









今年年初，卢卡·瓜达尼诺曾透露过《请以你的名字呼唤我》的续集“梗概”：“我觉得，Elio（甜茶所饰角色）会成为一个影迷。他坐在电影院里，观看Paul Vecchiali的电影《Once More》，这会是续集的第一个场景。”《Once More》是一部1998年拍摄的同性题材电影，也是第一部直面艾滋问题的法国电影，讲述一个男人在同妻子分手后，爱上了另一个男人。





主创三人组









瓜达尼诺之前受访表示希望能在2020年推出续集，“未来3年内提莫西将会满25岁，届时续集的Elio也会是25岁这个设定”。瓜导说，在Elio经历了如此巨大的情感冲击后，从少年成长为青年，也许续集会探讨这个年轻人在世界上的位置、他想要些什么，以及剩下些什么。