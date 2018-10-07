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《行尸走肉》主演斯科特·威尔森去世

刚宣布角色将回归第9季新剧 享年76岁

2018-10-07 11:39:06 来源：Mtime时光网

《行尸走肉》主演斯科特·威尔森去世，享年76岁，他在1980年凭借《第九种配置》入围过当年金球奖最佳电影男配角提名。
       时光网讯 美国演员斯科特·威尔森Scott Wilson于2018年10月6日去世，他曾经扮演过《行尸走肉》的农场主赫谢尔（Hershel Greene），享年76岁。这一消息由《行尸走肉》官方推特发布。令人难过的是，该剧刚刚在纽约漫展上宣布威尔森将回归第九季，据悉他在第九季的戏份已经拍摄了一些。

       斯科特·威尔森在2011-2014年第二季至第四季扮演赫谢尔，他的角色在第四季之死曾引发轰动，也赚取了不少剧迷的眼泪。斯科特·威尔森出演过超过50部电影，包括《炎热的夜晚》、《冷血》、1974版的《了不起的盖茨比》《珍珠港》《汉江怪物》《敌对分子》等等。他在1980年凭借《第九种配置》入围过当年金球奖最佳电影男配角提名。在2011年到2014年，他在AMC电视台的电视剧《行尸走肉》中扮演赫谢尔·格林。在《犯罪现场调查》中，他饰演赌场大亨萨姆·布劳恩(Sam Braun)。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 斯科特·威尔森 行尸走肉
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斯科特·威尔森

斯科特·威尔森

Scott Wilson

职业：演员

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行尸走肉

行尸走肉 (2010)

8.4

导演：Ernest R. Dick..

主演：安德鲁·林肯

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