时光网讯
10月6日当地时间晚8点，影片《树之歌》
在釜山国际电影节成功进行国际首映。
影片由Aibek Daiyrbekov
导演，吉尔吉斯斯坦的Central Asia Film和俄罗斯的Cinetrain公司联合出品，是吉尔吉斯斯坦第一部音乐电影，也是近年来该国最具国际影响力的影片。
首映当天，导演Aibek Daiyrbekov，制作人Tolkun Dayyrbekova, Andrey Epifanov和Tanya Petrik出席了现场。在釜山国际电影节之后，《树之歌》
还将亮相11月29日于澳大利亚举行的亚太电影大奖（Asia Pacific Screen Awards）。
《树之歌》
入围了釜山电影节的亚洲之窗单元。亚洲之窗单元关注本年度最有潜力的亚洲电影作品，同时也关注在行业内已经声名显赫的导演，放映的影片涉及不同类型，也展现了亚洲电影的多种不同角度。
《树之歌》
讲述了一个发生在吉尔吉斯斯坦小村庄里的故事。年轻人Esen携带着部落首领的女儿逃出村庄，为了追逐两人的爱情，他开始了一场放逐之旅。为了与家人团聚，他不得不面对自己的命运，寻找内心深处真正的自我。
导演在映后交流环节表示，影片基于导演童年时祖母讲述的家族真实故事改编而成。这个故事虽然看起来像个神秘的传说，却依然在当今已经独立的吉尔吉斯斯坦不断上演着。
导演还强调，影片没有使用大量特效，而是重点突出了音乐的力量。影片的12首配乐都由专业人士原创谱曲并演奏，更改编了一首经典民歌的旋律，使得音乐在具有现代性的同时更具有吉尔吉斯斯坦的民族特色，而不像传统的好莱坞歌舞片般载歌载舞。
导演将这个他从小就耳熟能详的故事搬上银幕，利用壮丽的镜头，描绘了十八世纪吉尔吉斯斯坦独特的生活、传统以及习俗。这部影片也是导演对自己的家庭与族人的一次致敬。
《树之歌》
是导演的第一部故事长片作品，此前，导演执导过俄罗斯动作犯罪题材电视剧集，也写过动作类型剧的剧本，也参演过数部影片，参与过的影视项目超过20个。
导演的动作类型片的经验也为这部影片中的赛马、摔跤等镜头增色不少。值得一提的是，影片的演员们也多是非职业演员，他们将质朴的小村庄里，人们浓浓的淳朴气息演绎得更加生动。
编辑：Sa