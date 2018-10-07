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吉尔吉斯斯坦首部音乐片"树之歌"亮相釜山

入围亚洲之窗单元 再现草原民族传统风貌

2018-10-07 11:44:17 来源：Mtime时光网

吉尔吉斯斯坦首部音乐电影《树之歌》入围釜山电影节亚洲之窗单元，成功进行了国际首映。
　　时光网讯 10月6日当地时间晚8点，影片《树之歌》在釜山国际电影节成功进行国际首映。

　　影片由Aibek Daiyrbekov导演，吉尔吉斯斯坦的Central Asia Film和俄罗斯的Cinetrain公司联合出品，是吉尔吉斯斯坦第一部音乐电影，也是近年来该国最具国际影响力的影片。

导演Aibek Dayyrbekov

　　首映当天，导演Aibek Daiyrbekov，制作人Tolkun Dayyrbekova, Andrey Epifanov和Tanya Petrik出席了现场。在釜山国际电影节之后，《树之歌》还将亮相11月29日于澳大利亚举行的亚太电影大奖（Asia Pacific Screen Awards）。

　　《树之歌》入围了釜山电影节的亚洲之窗单元。亚洲之窗单元关注本年度最有潜力的亚洲电影作品，同时也关注在行业内已经声名显赫的导演，放映的影片涉及不同类型，也展现了亚洲电影的多种不同角度。

　　此前入围该单元的影片有李霄峰的《追踪》，王小帅的《闯入者》，李玉的《万物生长》等。今年入围“亚洲之窗”单元的中文影片更加强劲，包括张艺谋的《影》，贾樟柯的《江湖儿女》（导演剪辑版），蔡明亮的《你的脸》，万玛才旦的《撞死了一只羊》，以及黄渤的处女作《一出好戏》等等。

从左至右：导演Aibek Dayyrbekov，制片人Tolkun Dairbekova, Tanya Petrik, Andrey Epifanov

　　《树之歌》讲述了一个发生在吉尔吉斯斯坦小村庄里的故事。年轻人Esen携带着部落首领的女儿逃出村庄，为了追逐两人的爱情，他开始了一场放逐之旅。为了与家人团聚，他不得不面对自己的命运，寻找内心深处真正的自我。

　　导演在映后交流环节表示，影片基于导演童年时祖母讲述的家族真实故事改编而成。这个故事虽然看起来像个神秘的传说，却依然在当今已经独立的吉尔吉斯斯坦不断上演着。

　　导演还强调，影片没有使用大量特效，而是重点突出了音乐的力量。影片的12首配乐都由专业人士原创谱曲并演奏，更改编了一首经典民歌的旋律，使得音乐在具有现代性的同时更具有吉尔吉斯斯坦的民族特色，而不像传统的好莱坞歌舞片般载歌载舞。

导演Aibek Dayyrbekov

　　导演将这个他从小就耳熟能详的故事搬上银幕，利用壮丽的镜头，描绘了十八世纪吉尔吉斯斯坦独特的生活、传统以及习俗。这部影片也是导演对自己的家庭与族人的一次致敬。
 
　　《树之歌》是导演的第一部故事长片作品，此前，导演执导过俄罗斯动作犯罪题材电视剧集，也写过动作类型剧的剧本，也参演过数部影片，参与过的影视项目超过20个。

　　导演的动作类型片的经验也为这部影片中的赛马、摔跤等镜头增色不少。值得一提的是，影片的演员们也多是非职业演员，他们将质朴的小村庄里，人们浓浓的淳朴气息演绎得更加生动。

   编辑：Sa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 釜山电影节 音乐 吉尔吉斯斯坦
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树之歌

树之歌 (2018)

0.0

导演：Aibek Daiyrbekov

主演：Omurbek Izrailov

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Aibek Daiyrbekov

Aibek Daiyrbekov

职业：导演 | 编剧

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