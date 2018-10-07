吉尔吉斯斯坦首部音乐电影《树之歌》入围釜山电影节亚洲之窗单元，成功进行了国际首映。









导演Aibek Dayyrbekov 首映当天，导演Aibek Daiyrbekov，制作人Tolkun Dayyrbekova, Andrey Epifanov和Tanya Petrik出席了现场。在釜山国际电影节之后， 《树之歌》 还将亮相11月29日于澳大利亚举行的亚太电影大奖（Asia Pacific Screen Awards）。

















导演在映后交流环节表示，影片基于导演童年时祖母讲述的家族真实故事改编而成。这个故事虽然看起来像个神秘的传说，却依然在当今已经独立的吉尔吉斯斯坦不断上演着。





导演还强调，影片没有使用大量特效，而是重点突出了音乐的力量。影片的12首配乐都由专业人士原创谱曲并演奏，更改编了一首经典民歌的旋律，使得音乐在具有现代性的同时更具有吉尔吉斯斯坦的民族特色，而不像传统的好莱坞歌舞片般载歌载舞。





导演Aibek Dayyrbekov 导演将这个他从小就耳熟能详的故事搬上银幕，利用壮丽的镜头，描绘了十八世纪吉尔吉斯斯坦独特的生活、传统以及习俗。这部影片也是导演对自己的家庭与族人的一次致敬。





导演的动作类型片的经验也为这部影片中的赛马、摔跤等镜头增色不少。值得一提的是，影片的演员们也多是非职业演员，他们将质朴的小村庄里，人们浓浓的淳朴气息演绎得更加生动。





编辑：Sa