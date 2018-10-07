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“大本”与加纳正式完成离婚手续

三年分居好聚好散 大本戒酒时前妻仗义陪同

2018-10-07 14:35:19 来源：Mtime时光网

“大本”与加纳正式完成离婚手续，两人的感情持续了十多年时间，2005年结婚，2015年6月宣布分居，2017年4月递交离婚申请，两人拥有三个孩子。今年8月“大本”在前妻陪同下第三次进戒酒中心。
       时光网讯 经过三年分居，“大本”本·阿弗莱克和前妻珍妮弗·加纳好聚好散，正式完成最后离婚手续。据法庭文件显示，两人周四在加纳的住所会见了律师和私人法官，此前，加纳催促法官完成处理最后的离婚细节。

       两人的感情持续了十多年时间，从2004年开始约会，2005年结婚，2015年6月宣布分居，2017年4月递交离婚申请，两人拥有三个孩子。此前大本和制片人Lindsay·Shookus交往并分手，也曾因酒瘾引发换角风波。今年8月本·阿弗莱克在前妻珍妮弗·加纳的陪同下第三次进入戒酒中心，10月初终于宣布结束戒酒治疗。

   编辑：隐饮

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关键词： 大本 离婚
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