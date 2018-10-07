2018-10-07 15:16:02 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：阿齐瓦·高斯曼
主演：安松·蒙特
在线播放
Leonard Nimoy
查看影人作品 >
Zachary Quinto
验证码：
假面骑士123
10小时前
差点以为看到的是小恶魔...
RosenBob
13小时前
年轻版的
渡水
15小时前
希望杨紫琼的戏份能多一些。不过话说这部剧真的一般啊，第一季很多情节，比如第二宇宙人族皇帝很随便就被叛变掉了。远不如《无垠太空》严谨和有趣，为什么这都能预订下去而《无垠太空》会被SY砍掉呢？
唐土沟老肥牛13小时前
星际迷航的粉丝群很大程度上稳定了收视率，不愁没人看，而且设定和剧情都是在现有的框架上搭建创造，无垠太空太烧钱，收视率看着高，但是无法做到收支平衡，制片方又不是做慈善的，没利润自然挥刀就砍...
老斑鸠19分钟前
因为这部的特效更好看啊，简直媲美电影了，EXPANSE恕我直言沿袭了syfy的六毛特效，而且Netflix显然更有钱。
老斑鸠16分钟前
打错了，显然CBS更有钱
Vonge
16小时前
星际迷航之人猿星球
Enileva
这个史波克大概不吃猪肉。
MTFK
18小时前
吓我一跳，我以为电影版的派派真被换掉了
海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂
十年奥斯卡最佳纪录片巡礼
它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行
追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信
舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影
查看更多