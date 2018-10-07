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格利高里派克之孙饰演新版史波克亮相

《星际迷航：发现号》第二季发最新预告

2018-10-07 15:16:02 来源：Mtime时光网

伊森·派克曾出演《绯闻女孩》、《时间规划局》等，是好莱坞黄金时代的巨星格利高里·派克的孙子。对于此次他的大胡子造型，影迷议论纷纷。
　　时光网讯  《星际迷航：发现号》第二季发布最新预告，由伊森·派克饰演的新版史波克造型首次曝光，他也是继伦纳德·尼莫伊扎克瑞·昆图后，第三位扮演这一经典角色的演员。



　　伊森·派克曾出演《绯闻女孩》《时间规划局》等，是好莱坞黄金时代的巨星格利高里·派克的孙子。对于此次他的大胡子造型，影迷议论纷纷。

此前两版史波克

　　在纽约漫展上，CBS宣布《星际迷航:发现号》第二季将于2019年1月17日回归，共13集， 新版预告中年轻版史波克、企业号舰长克里斯托弗·派克等亮相，杨紫琼饰演的乔治乌舰长也回归。

　　第二季将讨论科学与信仰，究竟这个神秘的脉冲，所谓的“红色天使”是什么？还需静待剧集播出才能知晓。

   编辑：hello王小羊

关键词： 星际迷航：发现号 预告 史波克 伊森派克
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