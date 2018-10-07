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霸气拉风！《地狱男爵》曝手绘海报

新男爵浴火亮相 “血皇后”米拉造型惊艳

2018-10-07 15:24:09 来源：Mtime时光网

重启版《地狱男爵》曝纽约漫展NYCC手绘海报，大卫·哈伯饰演的地狱男爵浴火亮相，米拉·乔沃维奇出演的血皇后显得霸气十足，造型惊艳。
        时光网讯 重启版《地狱男爵：血皇后崛起》日前曝光纽约漫展新版手绘风海报，大卫·哈伯饰演的地狱男爵浴火亮相，米拉·乔沃维奇出演邪恶角色血皇后显得霸气十足。影片将于4月12日北美正式公映。

      《地狱男爵：血皇后崛起》由美剧《西部世界》导演尼尔·马歇尔执导，除了曾出演《怪奇物语》的男星大卫·哈伯之外，伊恩·麦柯肖恩饰演超自然学家布卢姆教授，而米拉·乔沃维奇将出演邪恶角色血皇后。

   编辑：隐饮

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关键词： 地狱男爵
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地狱男爵：血皇后崛起 (2019)

0.0

导演：尼尔·马歇尔

主演：大卫·哈伯

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