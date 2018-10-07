2018-10-07 15:24:09 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
导演：尼尔·马歇尔
主演：大卫·哈伯
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上帝的孤独者
2分钟前
其实老板第二部很不错，但是票房不好，所以就没有拍第三部，重启希望不要烂
耗子狼
55分钟前
是你！齐天大圣！！！
Alex1958
1小时前
说实在的，这海报画的真不怎么样。
哥德米斯48分钟前
真是无脑喷啊
古得摸你
11小时前
地狱男爵——就不能找个帅哥来演吗？
电瘾范9小时前
再帅化完妆你照样人不出来了
笑着的伤疤
14小时前
希望不要和《新古墓丽影》一样，说是比老版更忠实于原作，结果反而乏善可陈变成了流水线
RosenBob
15小时前
不错啊，这种高度重妆，演员模样长什么样看来不重要了
渡水
这个扮相，嗯，起码肌肉看着真实，前两部肌肉一看就是假的。
何新弟
17小时前
这剑扛肩上不怕烫伤皮肤嘛
KODDD16小时前
火根本伤不了男主，女主的超能力就是火，情绪不稳就是个火焰大爆炸，男主第一部结尾和她热吻，两个人置身火中，毛事儿都没有，旁边看着的男二表情复杂，因为他还想着和女主好来着，这么看，除了抗火的男主没人能承受女主这只火玫瑰
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