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大幅下滑！2018年国庆档票房连连跌

周润发《无双》领跑 开心麻花光环黯淡

2018-10-08 08:54:41 来源：Mtime时光网

2018年国庆假档票房19.1亿，相比2017年国庆档的成绩下跌27.5%，这是继2016年之后，近10年内国庆档大盘第二次出现下滑。
      时光网特稿 对于很多人来说，今年的国庆档有些令人失望！

      2018年国庆假档共7天，7天里内地影市报收票房19.1亿（分账票房17.6亿），相比2017年国庆档（8天假期）26.35亿的成绩下跌27.5%，这是继2016年之后，近10年内国庆档大盘第二次出现下滑。

　　如果算分账票房，今年的17.6亿比2015年的18.5亿还要低，略高于2016年的15.8亿。

      2017年国庆档，8天假期中，前7天单日票房都维持在3亿以上的高位，而2018年国庆档仅前两天单日票房突破3亿，差距一览无遗。

      虽然国庆档成绩不尽如人意，2018年目前的年度票房成绩仍堪称亮眼：截至10月4日，2018年内地年度票房已突破500亿，用时277天，比去年提前了47天。这一票房成绩已经超越了2016年全年总票房，创造中国影史最快突破500亿的新纪录。



      单片票房方面，今年的国庆档票房冠军为周润发、郭富城主演的《无双》，该片国庆档内票房6.28亿，成绩排在《心花路放》（2014年国庆档票房冠军）之后，居历年国庆档单片票房季军。

      国庆档历史上最卖座的影片为2017年的喜剧《羞羞的铁拳》，该片在当年国庆8天假期中斩获票房13.24亿（分账票房12.36亿），单片票房在大盘中的占比高达50.25%。而在今年国庆档，《无双》的单片票房在大盘中的占比仅为32.9%。

      不难看出，今年国庆档票房成绩下滑，主要问题还是出在“领头羊”身上。

      “领头羊”原本不应该是《无双》的。在9月30日新片扎堆开画时，《无双》的成绩仅排在第三位，《李茶的姑妈》《影》位列单日票房冠亚军。尤其是《李茶的姑妈》，首日票房破亿，与其他竞争对手相比可谓遥遥领先。

      是几部大片的“口碑”改变了国庆档的战局。10月1日，口碑不错的《无双》反超“不接地气”的《影》，晋级单日票房亚军。10月2日，《无双》进一步将口碑不佳的《李茶的姑妈》拉下马，登上单日票房冠军的宝座。



      而随着口碑的不断发酵，时光网评分仅6.2分的《李茶的姑妈》连亚军的位置也难以坐稳——10月4日，《影》反超《李茶的姑妈》，票房前三甲的位置如此维持到国庆档结束。

      去年的国庆档由《羞羞的铁拳》成就，今年国庆档的失利则要由同属开心麻花作品的《李茶的姑妈》负起责任。

      回顾历年国庆档票房成绩单，可以看到，如果喜剧坐不稳头把交椅，大盘多半都要受挫。而今年中国观众最喜闻乐见的喜剧片之所以未能如期大卖，反映的是“票房大战”背后隐藏的“口碑大战”。
      


      三甲之外，今年国庆档仅《胖子行动队》拿下过亿的票房成绩。《悲伤逆流成河》、《找到你》、《阿凡提之奇缘历险》、《新灰姑娘》等片的国庆档票房都维持在千万级的水平。

      《古剑奇谭之流月昭明》堪称今年国庆档赔得最惨的电影之一，该片号称改编自国产游戏知名IP，又网罗了王力宏、宋茜等明星主演，但上映7天后票房仅1320万。

      中国观众的观影选择越来越成熟，口碑太差的电影已难以“骗”到票房，时光网评分仅5.8分的《古剑奇谭之流月昭明》的悲惨遭遇，就是今年国庆档“口碑大战”的一个小小缩影。

   编辑：小猪刘佩奇

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 国庆档 无双 李茶的姑妈

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