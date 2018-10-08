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《雪怪大冒险》曝“压力山大”版MV

过气网红“小脚怪”波西 唱出年轻人辛酸

2018-10-08 09:56:12 来源：Mtime时光网

动画《雪怪大冒险》曝“压力山大”版MV，“小脚怪”波西舞台献唱讲述心路历程，一首歌道尽探险节目主持人幕后辛酸史。
       

《雪怪大冒险》“压力山大”版MV

时光网讯 好莱坞冒险动画电影《雪怪大冒险》将于10月19日爆笑上映！近日“压力山大”版MV惊喜曝光，“小脚怪”波西舞台献唱讲述心路历程，一首歌道尽探险节目主持人幕后辛酸史！滑稽好笑却又惹人怜悯，其“压力山大”的人生，与当下年轻人快节奏高压下的生活如出一辙。歌曲节奏欢快到让人随之嗨翻，其中的内心情感共鸣又令人百感交集。 

       在最新曝光的MV中，伴随动感时尚的音乐，搭配全新曝光的绚丽电影画面，小脚怪波西的真实内心逗趣演绎。作为过气网红的他，曾经也是一位知名探险节目主持人，是出入好莱坞、身经名利场的“当红炸子鸡”。他一度以为能靠节目名声大噪，却总有人雇水军刷低他的节目分数。

       同时网络上猎奇的动物视频也层出不穷，小猪扭臀舞、松鼠冲浪等视频抢走了他梦寐以求的点击量和关注度。层层堵截之下，曾经叱咤演艺圈的他如今跌入谷底连房租都快付不起，逐渐增加的生活压力令他喘不过气。

       此次波西在歌曲中动感演绎的人生困境，也不断戳中当下年轻人的生存痛点，梦想与现实似乎总有一段距离，实现梦想的路上起起伏伏的状态，也让人一颗心七上八下。但同时片中波西永不言败的精神也可谓是鼓舞人心，其身处谷底也时刻努力触底反弹的状态，也让人看到当下年轻人面对压力自强不息的影子。
 
       由华纳兄弟影片公司出品的奇幻冒险动画电影《雪怪大冒险》，由“钱老板”查宁·塔图姆（《王牌特工2：黄金圈》）、NBA巨星勒布朗·詹姆斯、魅力女神赞达亚（《蜘蛛侠：英雄归来》）、知名喜剧人詹姆斯·柯登（《彼得兔》）倾情献声，将于10月19日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 雪怪大冒险 MV
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