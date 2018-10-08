动画《雪怪大冒险》曝“压力山大”版MV，“小脚怪”波西舞台献唱讲述心路历程，一首歌道尽探险节目主持人幕后辛酸史。





在最新曝光的MV中，伴随动感时尚的音乐，搭配全新曝光的绚丽电影画面，小脚怪波西的真实内心逗趣演绎。作为过气网红的他，曾经也是一位知名探险节目主持人，是出入好莱坞、身经名利场的“当红炸子鸡”。他一度以为能靠节目名声大噪，却总有人雇水军刷低他的节目分数。





同时网络上猎奇的动物视频也层出不穷，小猪扭臀舞、松鼠冲浪等视频抢走了他梦寐以求的点击量和关注度。层层堵截之下，曾经叱咤演艺圈的他如今跌入谷底连房租都快付不起，逐渐增加的生活压力令他喘不过气。





此次波西在歌曲中动感演绎的人生困境，也不断戳中当下年轻人的生存痛点，梦想与现实似乎总有一段距离，实现梦想的路上起起伏伏的状态，也让人一颗心七上八下。但同时片中波西永不言败的精神也可谓是鼓舞人心，其身处谷底也时刻努力触底反弹的状态，也让人看到当下年轻人面对压力自强不息的影子。

编辑：隐饮