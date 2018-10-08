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《铁血战士》新海报叫板中国四大战神

斗杨戬会关羽 遇杀星李逵战圣佛孙悟空

2018-10-08 10:03:34 来源：Mtime时光网

《铁血战士》发布全新海报，在令人怀旧的“小人书”画风中，铁血战士与中国四大名著中几位战斗力爆表的人物分庭抗礼，斗天神杨戬、会武圣关羽、遇杀星李逵、战圣佛孙悟空。
　　时光网讯  《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的科幻动作冒险片《铁血战士》即将于10月26日正式登陆中国院线，这是该系列30年以来首次触电内地大银幕。近日，官方发布全新海报，在令人怀旧的“小人书”画风中，铁血战士与中国四大名著中几位战斗力爆表的人物分庭抗礼，斗天神杨戬、会武圣关羽、遇杀星李逵、战圣佛孙悟空。

　　在铁血战士的故事中，作为已经存在了几千年的古老种族，铁血战士从迈入地球的那一刻，他们便用自己的智慧帮助人类完成一项项壮举，对人类文明进化有着巨大的推动作用。他们站在埃及金字塔上与异形大战的画面不仅让人热血澎湃，其中也有着膜拜。此次电影《铁血战士》首次登陆中国大银幕，自然也不能少了与文化古国中国神话级人物的一番碰撞。

　　首先出场的便是二郎神杨戬，颜值担当的他不仅武力值MAX，同时还有着“能吃月亮”的宠物哮天犬。而在海报中可以看到，此次出征地球的铁血战士新加入的物种——“铁血狗”也出现其中。一位是执行人间意志，在天地间纵横捭阖的天神杨戬并携带着宠物“哮天犬”，一位是肆意宇宙的最强猎手携带宠物“铁血狗”，不仅诸神遭遇挑衅，连宠物也如此登对，让人感叹这些铁血战士的战意，就问影迷，敢约吗？

　　第二张海报中，在《三国演义》中过五关斩六将、温酒斩华雄、刮骨疗毒，被誉为武圣的真汉子关羽手拿青龙偃月与铁血战士对抗。作为为战斗而生的种族，铁血战士不仅热武器有着高科技的前瞻性，对于冷兵器的使用同样驾轻就熟，而且他们在受伤后也有自愈手段，过程同样是在痛苦中完成。画面中的铁血战士手拿铁血战士标志性武器鏖战武圣，两位战争狂人的相遇，或许会让人更加明白“铁血”二字的终极奥义。

　　与前两张海报不同，第三张海报采用了在《水浒传》中暴躁值满满的黑旋风李逵，这位天杀星一言不合就砍人，杀人喝酒是他最简单的快乐。在海报中，李逵抡着板斧，怒目圆睁，嘴巴极度狰狞，而对面的铁血战士气势不让分毫，取下了面具的他青面獠牙，嘴巴更是有吞天之气魄，周围的浪花告知二人“猥琐发育，别浪！”然而尬表情包的两位潜台词却是：“来啊！互相伤害啊！”

　　最后一张海报中，一面是此次《铁血战士》中将出现的全新猎手——“终极铁血”，身高过3米的他们拥有更强健的体魄以及更狡黠的作战思维。在之前的预告片中可以看到，终极铁血不仅狩猎人类，凶残起来连同族也不放过。同时，终极铁血还继承了铁血战士一族的传统战斗本能，如热成像系统。

　　而作为终极铁血的对手则是超出三界之外，不在五行之中的斗战圣佛孙悟空，七十二般变化，一根金箍棒斩尽世间一切邪魔歪道，火眼金睛更是可以看清世间一切污秽。杀戮王者锁定斗战圣佛，不仅是眼神的火热碰撞，其中更有着令人无限遐想的战斗画面。

   编辑：hello王小羊

关键词： 铁血战士 海报
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