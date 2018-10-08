江一燕表示自己其实早就是“企鹅”粉丝，早在多年前看过第一部后就曾发出惊叹，这些南极冰雪使者的爱原来是这么勇敢无畏。





《帝企鹅日记2：召唤》是一部具有很强生命力量的纪录片，看完片之后，江一燕就被南极广袤的冰雪世界、恶劣的生存环境以及小企鹅顽强的生命力所吸引。江一燕表示自己其实早就是“企鹅”粉丝，早在多年前看过第一部后就曾发出惊叹，这些南极冰雪使者的爱原来是这么勇敢无畏。





江一燕同样被电影里帝企鹅的感情深深打动，“他们是孤独的冰雪使者，在寒冷的地方孕育着最温暖的深情”。一直在坚持做动物保护、生态环境保护公益活动的江一燕虽然也知道一些关于企鹅的故事，但这次观影才让她真正看到在南极生活的企鹅们最真实和最完整的生命历程。





江一燕表示，在这样的电影里会发现大自然和这些精灵给了人类很多启示，关于生存，关于爱。对于环境保护多年的认知也让她意识到生态环境保护的刻不容缓，我们的居住环境变差了，全球的生态环境也在逐渐恶化，长此以往，最终痛苦的一定是人类本身。这一天也许并不遥远。





据悉，江一燕看完片便立刻邀请到自己好友、丢火车乐队主创球子老师，一起来创作这首关于帝企鹅的歌。在录唱的过程中，她想象自己就是其中一只企鹅，需要在那样冰冷的天地里保护自己的宝宝。





“我要跟其他公企鹅传递企鹅宝宝的蛋，并且不让他落在地上。因为超过一定时间，那个蛋里的企鹅宝宝就会因为寒冷而死掉。可能就是这些记忆的画面造就了这首歌的感觉，这就是在孤独寒冷中的温暖和勇气。”她说。

编辑：hello王小羊