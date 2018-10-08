网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《帝企鹅日记2》江一燕被企鹅圈粉

献唱推广曲 曝录音趣事想象自己在孵蛋

2018-10-08 10:20:24 来源：Mtime时光网

江一燕表示自己其实早就是“企鹅”粉丝，早在多年前看过第一部后就曾发出惊叹，这些南极冰雪使者的爱原来是这么勇敢无畏。
　　时光网讯  阔别12年，纪录片《帝企鹅日记》系列再度启程，《帝企鹅日记2：召唤》正式定档10月12日在中国大陆上映。由江一燕演唱、丢火车乐队球子作词作曲的同名推广曲《召唤》也于近日上线。

　　《帝企鹅日记2：召唤》是一部具有很强生命力量的纪录片，看完片之后，江一燕就被南极广袤的冰雪世界、恶劣的生存环境以及小企鹅顽强的生命力所吸引。江一燕表示自己其实早就是“企鹅”粉丝，早在多年前看过第一部后就曾发出惊叹，这些南极冰雪使者的爱原来是这么勇敢无畏。

　　江一燕同样被电影里帝企鹅的感情深深打动，“他们是孤独的冰雪使者，在寒冷的地方孕育着最温暖的深情”。一直在坚持做动物保护、生态环境保护公益活动的江一燕虽然也知道一些关于企鹅的故事，但这次观影才让她真正看到在南极生活的企鹅们最真实和最完整的生命历程。

　　江一燕表示，在这样的电影里会发现大自然和这些精灵给了人类很多启示，关于生存，关于爱。对于环境保护多年的认知也让她意识到生态环境保护的刻不容缓，我们的居住环境变差了，全球的生态环境也在逐渐恶化，长此以往，最终痛苦的一定是人类本身。这一天也许并不遥远。 

　　据悉，江一燕看完片便立刻邀请到自己好友、丢火车乐队主创球子老师，一起来创作这首关于帝企鹅的歌。在录唱的过程中，她想象自己就是其中一只企鹅，需要在那样冰冷的天地里保护自己的宝宝。

　　“我要跟其他公企鹅传递企鹅宝宝的蛋，并且不让他落在地上。因为超过一定时间，那个蛋里的企鹅宝宝就会因为寒冷而死掉。可能就是这些记忆的画面造就了这首歌的感觉，这就是在孤独寒冷中的温暖和勇气。”她说。

   编辑：hello王小羊

关键词： 帝企鹅日记2 江一燕 推广曲
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

帝企鹅日记2：召唤

帝企鹅日记2：召唤 (2017)

0.0

导演：吕克·雅克

主演：朗贝尔·维尔森

在线播放

江一燕

江一燕

Yiyan Jiang

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

纪录片能精彩纷呈，也能直击人心

十年奥斯卡最佳纪录片巡礼

重新回望我们这个时代发生的真实故事。
3

谈到国产动画，为何总在追忆童年？

它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行

随着《神笔》与《骄傲的将军》两部颇具中国民族风格的作..
4

税务部门依法查处范冰冰偷逃税问题

追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信

由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前..
5

台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

42
众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀..

查看更多