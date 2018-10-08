《八个女人一台戏》剧组在釜山电影节亮相，导演关锦鹏携主演郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝出席开幕红毯等多个活动。





都说三个女人一台戏，娱乐圈中女明星勾心斗角可谓是家常便饭，而电影《八个女人一台戏》正是以此为契机，展开描摹一幅当代娱乐圈女性众生相，进而细腻剖析女性的情感救赎与自我和解历程。





而在戏外，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝四位女神在关锦鹏导演的率领下，成为当日红毯“最有爱”剧组，“牵手走红毯”引爆粉丝尖叫，而后续女神们更是不间断地合体送福利，还特别为导演提前送上生日祝福，因合作愉快而彼此惺惺相惜的情谊一览无余。





在釜山当地时间10月4日晚，电影《八个女人一台戏》作为本届电影节入选“大师单元”的唯一一部华语电影，在所有参展作品中以压轴之姿亮相红毯。五位主创盛装出席，郑秀文白百何的红毯造型更是相得益彰， 均走黑色大气优雅干练风，白百何的裤装造型，别具匠心地将戏内“傅公子”的酷帅气质延续到戏外，两人红毯前勾肩搭背热聊不断。





作为关锦鹏导演在《长恨歌》后，时隔13年再度出山亲执导筒的作品，电影《八个女人一台戏》在国内外各大电影节及影展中备受瞩目。而选择在釜山国际电影节首度亮相，也是导演及郑秀文继多年前携《长恨歌》亮相釜山电影节后，再一次重回故地，情怀满满。在庆祝导演生日的After Party上，谈及当年的状态，郑秀文更是一度哽咽，如今能以最佳状态再次出演关锦鹏导演的作品，再次回归釜山电影节宣传，可以说意义重大。

编辑：隐饮