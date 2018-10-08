



《毒液》韩国首周末三天在1293块银幕上映，共动员115万观影人次，上映5天累积观影人次突破200万。这一票房增速相比《银河护卫队2》（7天）、《死侍2》和《复仇者联盟》（6天）都要快，与《蚁人》《雷神3》《奇异博士》速度相当。此外，韩国还成为了该片目前海外票房最高的国家。





由金允石和朱智勋联袂的本土犯罪惊悚片《暗数杀人》首周末在1177块银幕上映，首周末以近100万观影人次排名第二。虽上映以后一直受到《毒液》的压制，但首周末累计观影人次也突破了160万。





《暗数杀人》根据真实连环杀人案改编，讲述了背负多起“没有报案也没有尸体“的命案的杀人犯（朱智勋 饰）与穷追不舍的固执警探（金允石 饰）之间发生的一场尽心动魄的心理博弈。





该片目前NAVER的观众评分8.6，媒体评分8.14。观众评分中有超过51%给出了10分评价。许多观众都为两位实力派演员的演技点赞，而影片作为一部犯罪类型片，也有着很高的完成度。







金允石《暗数杀人》对峙朱智勋 金允石《暗数杀人》对峙朱智勋





媒体对该片的评价都在8分以上，评价摘要如下：





“作为犯罪惊悚片，影片不但遵守了类型片准则，对人性也有所表达，但与大多数犯罪类型片在结尾长篇大论不同，该片的结尾简明扼要、直击要害。同时金允石与朱智勋也奉献了最近很少看到的出色的对手戏。“





“该片是与《追击者》、《杀人的回忆》有所不同，但同样值得铭记的真实事件改编犯罪片。这是一部让人自问我们不该忘记的是什么，而真正重要的又是什么的电影。“



《暗数杀人》预告片

“影片在真实案件改编成电影的再构成手法上，获得了不错的成就。金允石的韧劲和朱智勋的霸气，两位演员的碰撞迸发出极高的能量。即便是没有任何动作戏，只是在教导所的会面中，两个人的脑力对决也紧张感四溢。“





“在《追击者》成功以后出现的众多韩国惊悚片中，可以说是很引人注目的一部了。”





“乍一看想起《追击者》，但看过后感觉更像《十二宫》。”





“比起事件，更观众人性，在找寻人性，所以令人感动。“





排在《暗数杀人》之后，本土古装片《安市城》本周被挤落至票房榜第三位。该片周末动员23万观影人次，上映18天突破了500万人次大关，目前累计观影人次达到513万。该片制作费220亿韩币，赢利点在580万观影人次。



