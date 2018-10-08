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"毒液"登顶韩票房"暗数杀人"居亚

金允石犯罪惊悚新片获好评：媲美《追击者》

2018-10-08 11:19:52 来源：Mtime时光网

《毒液》首周登顶韩国票房，同日上映的金允石最新犯罪惊悚片《暗数杀人》居亚获好评。

《毒液》韩版海报

      时光网讯 10月3日“开天节”公休日正式在韩国上映的索尼漫威新作《毒液》和韩国本土新作《暗数杀人》首周占据周末票房榜前两位。古装本土片《安市城》落至第三。

      《毒液》韩国首周末三天在1293块银幕上映，共动员115万观影人次，上映5天累积观影人次突破200万。这一票房增速相比《银河护卫队2》（7天）、《死侍2》和《复仇者联盟》（6天）都要快，与《蚁人》《雷神3》《奇异博士》速度相当。此外，韩国还成为了该片目前海外票房最高的国家。

      由金允石和朱智勋联袂的本土犯罪惊悚片《暗数杀人》首周末在1177块银幕上映，首周末以近100万观影人次排名第二。虽上映以后一直受到《毒液》的压制，但首周末累计观影人次也突破了160万。

      《暗数杀人》根据真实连环杀人案改编，讲述了背负多起“没有报案也没有尸体“的命案的杀人犯（朱智勋 饰）与穷追不舍的固执警探（金允石 饰）之间发生的一场尽心动魄的心理博弈。

      该片目前NAVER的观众评分8.6，媒体评分8.14。观众评分中有超过51%给出了10分评价。许多观众都为两位实力派演员的演技点赞，而影片作为一部犯罪类型片，也有着很高的完成度。


金允石《暗数杀人》对峙朱智勋

      媒体对该片的评价都在8分以上，评价摘要如下：

      “作为犯罪惊悚片，影片不但遵守了类型片准则，对人性也有所表达，但与大多数犯罪类型片在结尾长篇大论不同，该片的结尾简明扼要、直击要害。同时金允石与朱智勋也奉献了最近很少看到的出色的对手戏。“

      “该片是与《追击者》、《杀人的回忆》有所不同，但同样值得铭记的真实事件改编犯罪片。这是一部让人自问我们不该忘记的是什么，而真正重要的又是什么的电影。“

《暗数杀人》预告片

      “影片在真实案件改编成电影的再构成手法上，获得了不错的成就。金允石的韧劲和朱智勋的霸气，两位演员的碰撞迸发出极高的能量。即便是没有任何动作戏，只是在教导所的会面中，两个人的脑力对决也紧张感四溢。“

      “在《追击者》成功以后出现的众多韩国惊悚片中，可以说是很引人注目的一部了。”

      “乍一看想起《追击者》，但看过后感觉更像《十二宫》。”

      “比起事件，更观众人性，在找寻人性，所以令人感动。“

      排在《暗数杀人》之后，本土古装片《安市城》本周被挤落至票房榜第三位。该片周末动员23万观影人次，上映18天突破了500万人次大关，目前累计观影人次达到513万。该片制作费220亿韩币，赢利点在580万观影人次。

      本周另有两部新作上榜，分别是位列第四的《克里斯托弗·罗宾》和排名第六的动画片《淘气大侦探》

10月5日-10月7日（2018年第40周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）


本周上映新片：

      本周布莱德利·库珀和Lady GaGa联袂的《一个明星的诞生》和布鲁斯·威利斯主演的《虎胆追凶》将在韩国上映。韩国本土悬疑片《白小姐》也将正式上映。此外《布达佩斯大饭店》将于10月11日在韩国重映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 韩国票房 毒液 暗数杀人
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