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惊悚！姚晨竟从冰箱里找到一个孩子

《找到你》曝高能片段 谁把孩子藏尸冰箱?

2018-10-08 11:52:14 来源：Mtime时光网

电影《找到你》曝光高能片段，姚晨饰演的李捷被马伊琍饰演的孙芳“偷”走孩子，她擦拭冰箱，却意外在冷冻夹层中发现一个夭折孩子。这究竟是谁的孩子？又是谁把孩子藏尸冰箱呢?
       

《找到你》姚晨焦急开车

时光网讯吕乐执导，姚晨马伊琍领衔主演，袁文康吴昊宸主演的电影《找到你》于今日发布冰箱高能片段。影片中，姚晨饰演的李捷被马伊琍饰演的孙芳“偷”走孩子，她擦拭冰箱，却意外在冷冻夹层中发现一个夭折孩子，她从怛然失色到身形僵滞无法发声，瑟瑟发抖的模样令人揪心。

       《找到你》采用双女主设定，通过姚晨马伊琍对母亲角色的细腻刻画，描摹出妈妈们面对事业、家庭和孩子的真实写照，填补了国庆档女性题材的空白。

       片段中，姚晨饰演的李捷被马伊琍饰演的孙芳“偷”走孩子，在前夫的无声责问中，她独自擦拭着冰箱，却在冰箱夹缝中发现疑似孩子的衣角，她颤抖着拉开冷冻夹层，一个夭折多时的孩子赫然出现。

       

《找到你》姚晨失声恸哭

李捷行举骤僵，怛然失色，她试图呼喊却发现自己害怕到失声，她最终发出奇怪的声音，在蜂拥而上的人群中，抖如筛糠。姚晨凭借饱满的情感张力和细腻演技，真实呈现出失女母亲发现孩子时的情绪变化，紧张刺激的剧情节奏令影片的情感冲击强烈，代入感十足。

       《找到你》通过写实的镜头语言，展现当代母亲的生存境遇和心理，填补了国庆档女性题材市场的空缺。谈及对角色的情绪处理，姚晨用“极端刺激”来形容冰箱发现孩子的虐心戏：“面对极端情境时，人的真实反应是僵住，像做梦一样。因此展现李捷这种极端刺激时，我的表现是尚存一丝理性的僵住，喉咙发出奇怪的声音，试图往人声处的转头，从后面拍摄会呈现出一种很扭曲的形体状态。”

       

《找到你》姚晨照顾孩子

为了延续戏中丢失爱女的不安，姚晨坚持40天不见孩子，穿着一步裙跑断4双高跟鞋，与她同台飙戏的马伊琍走心评价：“姚晨是一个很认真的演员，也是一个很负责的妈妈。”

       作为女性现实主义题材片，《找到你》讲述了一位事业家庭两难权衡的职场妈妈李捷丢失爱女，她在追寻女儿下落，寻找带走女儿的孙芳的过程中，发现了孙芳背后的故事和真相。随着故事线索的渐渐清晰，李捷知晓并理解了这位饱受丈夫家暴、孩子重病的质朴母亲的内心苦楚。

   编辑：隐饮

关键词： 找到你 姚晨
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找到你

找到你 (2018)

7.6

导演：吕乐

主演：姚晨 马伊琍

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姚晨

姚晨

Chen Yao

职业：演员

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