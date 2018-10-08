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张艺谋《影》三支彩蛋剧情意想不到

田战也是别人的"影子" 境州有无谋反之心？

2018-10-08 14:51:08 来源：Mtime时光网

张艺谋《影》三支彩蛋剧情意想不到，境州（邓超饰）战胜，在回家前夜放下象征权力的令牌。田战王千源饰）以一敌百会战竹林死士，萧声起后化为死士首领。
       

大殿上的沛良（剧照摄影：白小妍）

时光网讯 张艺谋执导，邓超孙俪郑恺王千源胡军王景春关晓彤吴磊主演的水墨动作电影《影》全国热映中。今日，片方再曝光三支正片未曝光彩蛋片段。

       彩蛋一，田战（王千源饰）以一敌百会战竹林死士，萧声起后化为死士首领；彩蛋二，沛良（郑恺饰）变装密会田战，透露密道位置并令其夺回境州；彩蛋三，境州（邓超饰）战胜，在回家前夜放下象征权力的令牌。三支电影中未曝光彩蛋片段同时释放，使得正片剧情更加耐人寻味、扑朔迷离。

       

竹林中的田战（剧照摄影：白小妍）

在彩蛋片段一中，补充了田战（王千源饰）收服死士的正片剧情。在正片里，子虞（邓超饰）告诉田战死士长期隐匿在竹林之中，性情古怪，但大战可征用。片段中，田战随子虞指示走入竹林，却遭遇死士伏击，一番打斗之后，田战占尽优势，但死士们仍心存提防，直到田战吹起境州（邓超饰）所给的箫，死士们才卸下心防，下跪以表臣服。

       彩蛋片段二，死士绑住了一个神秘人带来田战面前，直到神秘人摘帽，田战才发现神秘人是主公沛良（郑恺饰）；交谈中，沛良透露子虞与他共谋的诱敌大计——子虞与杨苍约战，需要田战带领一百死士从排水口进入境州城破境州；面对沛良的一席话，田战神情恍然。

       

境州回家看望母亲（剧照摄影：白小妍）

彩蛋片段三，讲述境州与杨苍之战后，境州回家前夜；境州回到兵营，将他的令牌拿出放于桌上，随后走出房间，将令牌置于身外。可见，大战之后的境州一心想要放下权利卸甲归家，与正片结局中弑君夺王的境州形成强烈对比。

        关于影片结局，有观众猜测，田战或是沛良派去子虞身边的“卧底”；从曝光的彩蛋片段二来看，似乎也从某种程度佐证了上述猜测的可能性。而对于境州恶之花何时生长的问题，也在彩蛋片段三中得到了解答；境州重获新生后的第一次露面，选择放下象征权力的令牌，可见其母亲的死亡与子虞的背叛，对境州造成了致命一击。
 
       

沛良神色凝重（剧照摄影：白小妍）

不仅如此，未曝光彩蛋中再次强化了沛良与青萍的兄妹情深；正如正片中沛良所说：“你这步棋是假的”，下嫁这步棋的背后，也是希望杨苍能够卸下警惕。电影《影》中还有多处留白细节，值得观众二刷三刷后讨论，三段彩蛋片段，不仅起到了电影“补充说明”的作用，也让剧情更有想象空间，回味无穷。

        据悉，由张艺谋执导的动作剧情电影《影》，目前在全国各大影院热映中；而纪录片《张艺谋和他的“影”》，也将作为正片的超大彩蛋，于10月12日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 张艺谋
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