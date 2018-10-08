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男人都是大猪蹄子！姐妹联手拯救世界

喜剧《我的间谍前男友》发布新版预告海报

2018-10-08 15:05:33 来源：Mtime时光网

此次新预告中，电影一把打翻“男女主历经磨难幸福在一起”的传统套路，实力演绎姐姐妹妹自己站起来。不少网友表示：“没有错，男人就是大猪蹄子！”

“男人不值得”版预告

　　时光网讯  好莱坞动作喜剧《我的间谍前男友》日前已宣布引进并定档在10月19日，由米拉·库尼斯（《泰迪熊》《黑天鹅》）、艾美奖获得者《周六夜现场》常驻嘉宾凯特·麦克金农、和山姆·修汉（《古战场传奇》）出演。今日电影狂放料，“男人不值得”预告与“黑粉真爱”版角色海报双双登场。

　　此次新预告中，电影一把打翻“男女主历经磨难幸福在一起”的传统套路，实力演绎姐姐妹妹自己站起来。不少网友表示：“没有错，男人就是大猪蹄子！”

　　作为国庆档后的唯一动作喜剧，电影《我的间谍前男友》预告海报齐发，一本正经“告诫”广大女性观众“男人不值得。”预告片一开始，便以童话故事版的开场白渲染了一副女主奥黛丽与男友热恋时的美好场景，但紧接着画风突变，男生迅速甩掉女主并实力甩锅，将这碗爱情狗粮打翻的措手不及。

　　不过剧情并没有因为分手而陷入伤感情绪，在闺蜜不断的鼓励与撑腰下，奥黛丽选择了直面危机，勇闯欧洲迎接新生活。不少网友看完后预告纷纷表示：“男人果然是靠不住，唯有闺蜜才是真爱啊”。

　　区别于“男人不值得”版预告，今日同时发布的“黑粉真爱”版角色海报则更令人“会心一笑”。七组海报分别用一句话的形式“调侃式”概括了剧中七位演员的背景人设。如米拉饰演奥黛丽被调侃为“一位年仅三十的前女友”；片中反派饰演的伊万娜则被注解为“一位没有眉毛的杀手”。

　　该片由狮门电影公司出品，《生活伴侣》导演苏珊娜·福格尔自编自导，以一对居住在洛杉矶的废柴闺蜜为主角，讲述了女主奥黛丽（米拉·库尼斯饰）某天意外发现前男友竟是一个间谍，从而被迫与闺蜜摩根（凯特·麦克金农 饰）迷迷糊糊踏上拯救世界道路的故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我的间谍前男友 预告 海报
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我的间谍前男友

我的间谍前男友 (2018)

0.0

导演：苏珊娜·福格尔

主演：米拉·库妮丝

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