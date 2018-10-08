此次新预告中，电影一把打翻“男女主历经磨难幸福在一起”的传统套路，实力演绎姐姐妹妹自己站起来。不少网友表示：“没有错，男人就是大猪蹄子！”





此次新预告中，电影一把打翻“男女主历经磨难幸福在一起”的传统套路，实力演绎姐姐妹妹自己站起来。不少网友表示：“没有错，男人就是大猪蹄子！”





作为国庆档后的唯一动作喜剧，电影《我的间谍前男友》预告海报齐发，一本正经“告诫”广大女性观众“男人不值得。”预告片一开始，便以童话故事版的开场白渲染了一副女主奥黛丽与男友热恋时的美好场景，但紧接着画风突变，男生迅速甩掉女主并实力甩锅，将这碗爱情狗粮打翻的措手不及。





不过剧情并没有因为分手而陷入伤感情绪，在闺蜜不断的鼓励与撑腰下，奥黛丽选择了直面危机，勇闯欧洲迎接新生活。不少网友看完后预告纷纷表示：“男人果然是靠不住，唯有闺蜜才是真爱啊”。





区别于“男人不值得”版预告，今日同时发布的“黑粉真爱”版角色海报则更令人“会心一笑”。七组海报分别用一句话的形式“调侃式”概括了剧中七位演员的背景人设。如米拉饰演奥黛丽被调侃为“一位年仅三十的前女友”；片中反派饰演的伊万娜则被注解为“一位没有眉毛的杀手”。





编辑：hello王小羊