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"蜘蛛侠"PS4游戏:这一次 真的用心了

也许是最棒的第三人称视角超级英雄游戏

2018-10-08 15:11:32 来源：Mtime时光网

失眠游戏工作室打造的新PS4版《蜘蛛侠》备受赞誉，非常用心，制作精良，游戏粉丝和漫画粉丝可取所需，都会在玩儿的过程享受这一也许是最优秀的第三人称视角超级英雄游戏。


　　时光网洛杉矶讯　近几年来，陆续有多款《蜘蛛侠》电子游戏问世，但它们从来没能为玩家提供成为漫威的超级英雄蜘蛛侠、飞驰在纽约城中的真实体验。直到现在，最新的PS4独家游戏《蜘蛛侠》才终结了这一局面。

　　它不仅是有史以来最棒的《蜘蛛侠》游戏，而且很有可能是最棒的开放式世界与第三人称视角的超级英雄游戏，甚至可以和备受赞誉的《蝙蝠侠：阿卡姆疯人院》系列媲美

　　

PS4游戏先行预告片

这部由失眠游戏工作室（Insomniac Games）打造的新《蜘蛛侠》游戏，背景设定在当代纽约城，满足了玩家能像蜘蛛侠一样在城市上空摆荡、射击和搏斗的需求。

　　与此同时，玩家还能对开放的世界版图进行探索，并且参与到游戏附带的自山姆·雷米执导的《蜘蛛侠2》之后，最棒的蜘蛛侠故事里。


奇异博士的至圣所

　　故事始于彼得·帕克成为蜘蛛侠的八年之后，他白天为章鱼博士打工，晚上以蜘蛛侠的身份打击犯罪。在击败犯罪之王金并（Wilson “Kingpin” Fisk）之后，由底片先生（Mr. Negative）所领导的一伙名为“心魔”（Inner Demons）的罪犯逐渐控制了纽约城。在身为《军号日报》记者的前女友玛丽·珍，和警官杰佛逊·戴维斯的帮助下，蜘蛛侠剿灭了“心魔”组织。

　　随后章鱼博士变成了大反派，他创造了邪恶六人组（The Sinister Six），这一反派组织集结了底片先生、电王（Electro）、秃鹫、犀牛人（Rhino）和蝎子（Scorpion）等角色。而随着剧情发展，彼得将与戴维斯警官的儿子迈尔斯·莫拉莱斯相遇，与银貂（Silver Sable）展开对抗，和梅姨共同作出一个艰难的决定，并且获知诺曼·奥斯本市长（老绿魔）的家族秘密。


怎会少了斯坦·李

　　尽管在游戏故事中没有涉及迈尔斯·莫拉莱斯成为蜘蛛侠的情节，但你同样有机会可以在游戏中扮演这一角色，包括玛丽·简也可供你选择。这版游戏最棒的地方在于，它在蜘蛛侠的宏大剧情中融入了更现代化的情节。在这里，金并是一个狡诈的商人，诺曼·奥斯本成了纽约市市长，哈里·奥斯本（小绿魔）成为了蜘蛛侠从来没遇到过的强大对手。

　　玛丽·简（而不是彼得）化身为记者，而J·乔纳·詹姆逊（老版《蜘蛛侠》电影中凶巴巴的报社老版）成了仿佛从福斯新闻里走出来的政治分析专家。新《蜘蛛侠》游戏的故事不属于漫威电影宇宙，而属于漫威漫画宇宙，这也意味着包括超胆侠、杰西卡·琼斯、铁拳、奇异博士、黑豹以及各位复仇者联盟的成员，也都会出现在游戏里


彼得·帕克与玛丽·简

　　事实上，这个游戏最棒的一点是，玩家可以以蜘蛛侠的身份探索世界，发现涉及漫威宇宙的不同彩蛋，比如杰西卡·琼斯的私家“假名侦探事务所”（Alias Private Investigations），超胆侠马特·默多克的法律事务所Nelson & Murdock，灾害控制局（Damage Control）、瓦坎达大使馆、复仇者大厦以及奇异博士的至圣所。

　　就像《蝙蝠侠：阿卡姆疯人院》系列一样，《蜘蛛侠》可以让玩家沉浸到蜘蛛侠的世界中，最重要的是，它强大的可玩性保证了游戏的趣味。《蜘蛛侠》能够让你在纽约城上空荡来荡去，尽管操作起来需要一些技巧，但游戏还是非常容易就能熟练上手的。蜘蛛侠的格斗风格完美地融合了角色的特性，他落地和踢腿的速度都非常迅速。


复联大厦出镜

　　游戏提示确保你能了解任何你需要了解的设置，但在通关的过程中也需要不断的尝试和练习。我在玩游戏时，将难度设置到三个级别中的最低等级，但我依然需要尝试多次才能过关。如果你不是硬核玩家，我建议你第一次玩的时候，把难度降到最低等级。我花了一整个周末不断持续地玩，才完成了整个故事的核心剧情，不过我只花了很少的时间来探索主线剧情之外的世界。

　　不过通关之后，知道这个游戏有更多值得玩、值得探索的地方，也让我保持着再玩一遍的热情。而且在今年年底，失眠游戏工作室会发布三个剧情包（DLC）——分别叫做“抢劫”（The Heist）、“地盘战”（Turf Wars）和“一线希望”（Silver Lining）——而它们将会解锁出全新的故事以待探索。


章鱼博士

　　有传闻称，蜘蛛侠中最受欢迎的角色之一黑猫（Black Cat），有可能会出现在“抢劫”一章中，在原始游戏中她已被提及，不过购买额外安装包，才是你能在屏幕上遇到这一角色的唯一机会。这款游戏还有很多有趣技能和服装有待升级和发现，这也方便玩家修炼自己的角色，以及改变他们的外型。

　　总之，《蜘蛛侠》是电子游戏和故事剧情的一大成功，它结合了原版故事中粉丝最喜欢的要素，并且用现代化的方式改编，还能让玩家们迷失在蜘蛛侠的世界中。游戏粉丝会折服于游戏惊人的趣味性、动作场景以及广阔的背景，而漫威粉会因为其中的彩蛋，以及故事对漫画的还原度而爱上它。如果你想要知道成为彼得·帕克的真实感受，那么游戏《蜘蛛侠》将是你最好的选择。


游戏画面非常精致

外媒评价：《蜘蛛侠》（2018电子游戏）

Birth.Movies.Death:

　　漫威的《蜘蛛侠》代表了当下最优秀、最精致的电子游戏之一，游戏的每一个方面都彰显了制作的水准——某种程度上你会开始相信，游戏的画面简直是到了极致，而游戏中蕴藏的对原作的热爱、用心与趣味更是经久不衰

　　因为令人满意的销量以及强势的口碑，游戏《蜘蛛侠》的续作也被提上了日程。游戏的续作依然会惹怒种族主义者，但这一直是一件好事，我很期待这部续作——另外，漫威的《蜘蛛侠》游戏也是这么多年来唯一一个让我有耐心完整通关的电子游戏。


“绿魔”诺曼·奥斯本

IGN: 

　　这款失眠游戏工作室的全新冒险游戏，核心就是让你体验到成为蜘蛛侠的快感。而且《蜘蛛侠》用PS4荡过曼哈顿屋顶的体验，每一荡都是成功的。我按照顺序一步步玩完剧集，总共需要15小时，当然这也多亏了游戏中令人惊艳同时富有深意的故事，让蜘蛛侠和彼得·帕克的旅程充满情感。

　　辅助游戏整体叙事的是其极佳的操作手感，其中很多有趣的小工具和双关语，让玩家在面临紧张的动作情节时，能够同时保持亢奋与冷静。失眠游戏工作室首次进军漫威超级英雄领域的游戏成果，是一部乐趣不断的冒险作品


迈尔斯·莫拉莱斯在本游戏中还未成为蜘蛛侠

《好莱坞报道者》

　　总之，失眠游戏工作室创造出的这个复杂制作的华丽游戏，无疑能成为《蜘蛛侠》电子游戏中的佼佼者。这款游戏在国外已经成为PlayStation 4平台的首推产品，漫威的《蜘蛛侠》电子游戏，毫无疑问地将满足蜘蛛侠粉丝的所有需求。

GameSpot:

　　微小的缺陷并不能妨碍失眠游戏工作室这一最新产品的成功，这款新游戏诠释了，什么才是能够得到人们喜爱的创作。游戏令人震惊的是，玩家可以获得蜘蛛侠的身份，使用他的能力，而且愿意花费时间来探索游戏主要角色，让故事更容易走进玩家的内心。


梅姨

　　之前也有一些拥有开放世界设定的《蜘蛛侠》游戏，但问题是它们都不够吸引人，也缺乏个性。这些作品没有附带探索功能，也无法让人在宇宙的不同角落去实施正义。失眠游戏工作室创作的体验极佳的《蜘蛛侠》游戏，给人一种持续玩下去的渴望，你会想要在纽约城里再荡上一圈，即使字幕都已经在屏幕上开始滚动了。

作者：Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 游戏 索尼 PS4 JamiPhilbrick
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