这部由失眠游戏工作室（Insomniac Games）打造的新《蜘蛛侠》游戏，背景设定在当代纽约城，满足了玩家能像蜘蛛侠一样在城市上空摆荡、射击和搏斗的需求。





故事始于彼得·帕克成为蜘蛛侠的八年之后，他白天为章鱼博士打工，晚上以蜘蛛侠的身份打击犯罪。在击败犯罪之王金并（Wilson “Kingpin” Fisk）之后，由底片先生（Mr. Negative）所领导的一伙名为“心魔”（Inner Demons）的罪犯逐渐控制了纽约城。在身为《军号日报》记者的前女友玛丽·珍，和警官杰佛逊·戴维斯的帮助下，蜘蛛侠剿灭了“心魔”组织。





随后章鱼博士变成了大反派，他创造了邪恶六人组（The Sinister Six），这一反派组织集结了底片先生、电王（Electro）、秃鹫、犀牛人（Rhino）和蝎子（Scorpion）等角色。而随着剧情发展，彼得将与戴维斯警官的儿子迈尔斯·莫拉莱斯相遇，与银貂（Silver Sable）展开对抗，和梅姨共同作出一个艰难的决定，并且获知诺曼·奥斯本市长（老绿魔）的家族秘密。







怎会少了斯坦·李





尽管在游戏故事中没有涉及迈尔斯·莫拉莱斯成为蜘蛛侠的情节，但你同样有机会可以在游戏中扮演这一角色，包括玛丽·简也可供你选择。这版游戏最棒的地方在于，它在蜘蛛侠的宏大剧情中融入了更现代化的情节。在这里，金并是一个狡诈的商人，诺曼·奥斯本成了纽约市市长，哈里·奥斯本（小绿魔）成为了蜘蛛侠从来没遇到过的强大对手。











彼得·帕克与玛丽·简





事实上，这个游戏最棒的一点是，玩家可以以蜘蛛侠的身份探索世界，发现涉及漫威宇宙的不同彩蛋，比如杰西卡·琼斯的私家“假名侦探事务所”（Alias Private Investigations），超胆侠马特·默多克的法律事务所Nelson & Murdock，灾害控制局（Damage Control）、瓦坎达大使馆、复仇者大厦以及奇异博士的至圣所。





就像《蝙蝠侠：阿卡姆疯人院》系列一样，《蜘蛛侠》可以让玩家沉浸到蜘蛛侠的世界中，最重要的是，它强大的可玩性保证了游戏的趣味。《蜘蛛侠》能够让你在纽约城上空荡来荡去，尽管操作起来需要一些技巧，但游戏还是非常容易就能熟练上手的。蜘蛛侠的格斗风格完美地融合了角色的特性，他落地和踢腿的速度都非常迅速。







复联大厦出镜





游戏提示确保你能了解任何你需要了解的设置，但在通关的过程中也需要不断的尝试和练习。我在玩游戏时，将难度设置到三个级别中的最低等级，但我依然需要尝试多次才能过关。如果你不是硬核玩家，我建议你第一次玩的时候，把难度降到最低等级。我花了一整个周末不断持续地玩，才完成了整个故事的核心剧情，不过我只花了很少的时间来探索主线剧情之外的世界。





不过通关之后，知道这个游戏有更多值得玩、值得探索的地方，也让我保持着再玩一遍的热情。而且在今年年底，失眠游戏工作室会发布三个剧情包（DLC）——分别叫做“抢劫”（The Heist）、“地盘战”（Turf Wars）和“一线希望”（Silver Lining）——而它们将会解锁出全新的故事以待探索。







章鱼博士





有传闻称，蜘蛛侠中最受欢迎的角色之一黑猫（Black Cat），有可能会出现在“抢劫”一章中，在原始游戏中她已被提及，不过购买额外安装包，才是你能在屏幕上遇到这一角色的唯一机会。这款游戏还有很多有趣技能和服装有待升级和发现，这也方便玩家修炼自己的角色，以及改变他们的外型。





总之，《蜘蛛侠》是电子游戏和故事剧情的一大成功，它结合了原版故事中粉丝最喜欢的要素，并且用现代化的方式改编，还能让玩家们迷失在蜘蛛侠的世界中。游戏粉丝会折服于游戏惊人的趣味性、动作场景以及广阔的背景，而漫威粉会因为其中的彩蛋，以及故事对漫画的还原度而爱上它。如果你想要知道成为彼得·帕克的真实感受，那么游戏《蜘蛛侠》将是你最好的选择。







游戏画面非常精致





外媒评价：《蜘蛛侠》（2018电子游戏）





Birth.Movies.Death:





漫威的《蜘蛛侠》代表了当下最优秀、最精致的电子游戏之一，游戏的每一个方面都彰显了制作的水准——某种程度上你会开始相信，游戏的画面简直是到了极致，而游戏中蕴藏的对原作的热爱、用心与趣味更是经久不衰。





因为令人满意的销量以及强势的口碑，游戏《蜘蛛侠》的续作也被提上了日程。游戏的续作依然会惹怒种族主义者，但这一直是一件好事，我很期待这部续作——另外，漫威的《蜘蛛侠》游戏也是这么多年来唯一一个让我有耐心完整通关的电子游戏。







“绿魔”诺曼·奥斯本





IGN:





这款失眠游戏工作室的全新冒险游戏，核心就是让你体验到成为蜘蛛侠的快感。而且《蜘蛛侠》用PS4荡过曼哈顿屋顶的体验，每一荡都是成功的。我按照顺序一步步玩完剧集，总共需要15小时，当然这也多亏了游戏中令人惊艳同时富有深意的故事，让蜘蛛侠和彼得·帕克的旅程充满情感。





辅助游戏整体叙事的是其极佳的操作手感，其中很多有趣的小工具和双关语，让玩家在面临紧张的动作情节时，能够同时保持亢奋与冷静。失眠游戏工作室首次进军漫威超级英雄领域的游戏成果，是一部乐趣不断的冒险作品。







迈尔斯·莫拉莱斯在本游戏中还未成为蜘蛛侠





《好莱坞报道者》





总之，失眠游戏工作室创造出的这个复杂制作的华丽游戏，无疑能成为《蜘蛛侠》电子游戏中的佼佼者。这款游戏在国外已经成为PlayStation 4平台的首推产品，漫威的《蜘蛛侠》电子游戏，毫无疑问地将满足蜘蛛侠粉丝的所有需求。





GameSpot:





微小的缺陷并不能妨碍失眠游戏工作室这一最新产品的成功，这款新游戏诠释了，什么才是能够得到人们喜爱的创作。游戏令人震惊的是，玩家可以获得蜘蛛侠的身份，使用他的能力，而且愿意花费时间来探索游戏主要角色，让故事更容易走进玩家的内心。









梅姨





之前也有一些拥有开放世界设定的《蜘蛛侠》游戏，但问题是它们都不够吸引人，也缺乏个性。这些作品没有附带探索功能，也无法让人在宇宙的不同角落去实施正义。失眠游戏工作室创作的体验极佳的《蜘蛛侠》游戏，给人一种持续玩下去的渴望，你会想要在纽约城里再荡上一圈，即使字幕都已经在屏幕上开始滚动了。