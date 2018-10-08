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这部讲述男孩渴望成为女孩的电影再摘大奖

苏黎世电影节奖项公布 比利时申奥片摘最高奖

2018-10-08 18:32:26 来源：Mtime时光网

《女孩》讲述15岁的“少女”Lara的梦想是成为一位舞蹈家，但她实现梦想的最大障碍是性别……
《女孩》

　　时光网讯 中国内地的十一长假结束了，远在瑞士的第14届苏黎世电影节也落下帷幕，荷兰比利时合拍影片《女孩》摘得最高奖。

《女孩》海报，这么好看果然是男孩子

　　《女孩》讲述15岁的“少女”Lara的梦想是成为一位舞蹈家，但她实现梦想的最大障碍是性别，天生男性身体的她并不能按照舞蹈的要求灵活运用身体。这部跨性别主题的影片在今年戛纳国际电影节上首映，入围一种关注单元，并获得颇具分量的金摄影机奖（戛纳最佳处女作奖）与酷儿金棕榈奖，成为今年最具话题的LGBTQ题材影片之一。影片将代表比利时征战今年的奥斯卡最佳外语片。

　　与诸多拥有几十年厚重历史的电影节相比，苏黎世电影节是一个年轻的电影节，首届影节在2005年10月份举行，中国导演范立欣的纪录片《归途列车》曾在这里摘得特别奖，而电影大师罗曼·波兰斯基正是前往该电影节领取终身成就奖时，被瑞士警方逮捕，在软禁9个月后警方以“技术性错误”为由释放了他，并拒绝了美国方面的引渡要求。

本届苏黎世电影节获奖名单：

国际剧情片竞赛奖：
《女孩》卢卡斯·德霍特

特别提及：
《舍赫拉查德》让-贝尔纳·马赫兰

国际纪录片竞赛奖：
《心之界：别样爱情故事》Janus Metz/Sine Plambech

特别提及：
《注意脚下》刘冰

聚焦瑞德奥：（德语区国家电影）
《动物》Katharina Mückstein

特别提及：
《竞跑选手》Hannes Baumgartner
《欢迎来到索多玛》Christian Krönes/Florian Weigensamer

瑞士新人奖：
《瓦尔登》Daniel Zimmermann

评论家选择奖：
《罪人》古斯塔夫·莫勒

观众奖：
《肃寒十一月》Karl Jacob

儿童评审团最佳儿童电影奖：
《挪威乐队》Christian Lo

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 女孩 苏黎世电影节
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