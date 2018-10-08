时光网讯
中国内地的十一长假结束了，远在瑞士的第14届苏黎世电影节也落下帷幕，荷兰比利时合拍影片《女孩》
摘得最高奖。
《女孩》
讲述15岁的“少女”Lara的梦想是成为一位舞蹈家，但她实现梦想的最大障碍是性别，天生男性身体的她并不能按照舞蹈的要求灵活运用身体。这部跨性别主题的影片在今年戛纳国际电影节上首映，入围一种关注单元，并获得颇具分量的金摄影机奖（戛纳最佳处女作奖）与酷儿金棕榈奖，成为今年最具话题的LGBTQ题材影片之一。影片将代表比利时征战今年的奥斯卡最佳外语片。
与诸多拥有几十年厚重历史的电影节相比，苏黎世电影节是一个年轻的电影节，首届影节在2005年10月份举行，中国导演范立欣的纪录片《归途列车》
曾在这里摘得特别奖，而电影大师罗曼·波兰斯基正是前往该电影节领取终身成就奖时，被瑞士警方逮捕，在软禁9个月后警方以“技术性错误”为由释放了他，并拒绝了美国方面的引渡要求。
本届苏黎世电影节获奖名单：
国际剧情片竞赛奖：
特别提及：
国际纪录片竞赛奖：
《心之界：别样爱情故事》Janus Metz/Sine Plambech
特别提及：
《注意脚下》刘冰
聚焦瑞德奥：（德语区国家电影）
特别提及：
《竞跑选手》Hannes Baumgartner
《欢迎来到索多玛》Christian Krönes/Florian Weigensamer
瑞士新人奖：
《瓦尔登》Daniel Zimmermann
评论家选择奖：
观众奖：
《肃寒十一月》Karl Jacob
儿童评审团最佳儿童电影奖：
《挪威乐队》Christian Lo