时光网讯
中日韩合拍动画片《你好霸王龙》
上周在釜山国际电影节上进行了全球首映，引发强烈关注。影片不仅剧集了中日韩三国顶尖的动画人才，还有一位艺术家的倾力加盟让影片备受国内外媒体关注。为影片配乐的是日本音乐大师坂本龙一
。
在釜山国际电影节上，坂本龙一向媒体吐露心声，向来接片谨慎的他为何为这部名不见经传的动画电影配乐。“因为它是韩国、日本、中国三个国家联合制作的。三个国家合作对我吸引力很强，我觉得这非常有意义。”
众所周知，坂本龙一是一位忠实的电影迷，但却并非是死硬的动画迷，他表示自己喜欢看任何有意思的影片，并不会刻意区分动画或是真人。但他确实很久未与动画电影合作了，因为他觉得自己更习惯于为严肃的真人电影配乐，“创造出能引起更多不同受众群体共鸣的音乐，是一项巨大挑战。但在参与《你好霸王龙》
时我最终还是面对了这个不可避免的挑战，并且最终克服。”
在为影片创作音乐时，影片还是个半成品，坂本龙一不得不为影片“盲写”歌曲。“当我为影片创作音乐时，电影只有‘黑白’的轮廓，没有加入对白，我不得不依靠想象去谱曲。周五，终于可以和观众一起观看完整版的《你好霸王龙》
了！”
《你好霸王龙》
根据宫西达也
的绘本《我是暴龙》改编，讲述的是，冰河世纪即将到来，恐龙们纷纷踏上寻找绿洲的旅程。只吃素的霸王龙哈特和不敢飞的翼龙少女小樱误打误撞成了旅伴，经历了一路的欢乐与冒险，成为了彼此生命中最重要的朋友，并最终帮助绿洲化解危机，战胜白色恶魔的故事。