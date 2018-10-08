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这部国产动画居然请坂本龙一作曲

中日韩三国动画匠人联手 坂本龙一回望创作历程

2018-10-08 18:56:28 来源：Mtime时光网

不暴露影片由中国导演林珍钊与日本导演静野孔文（《哥斯拉：决战之都》）执导，被视为口碑动画电影《你看起来好像很好吃》的续作，上映日期有待确定。
坂本龙一

　　时光网讯 中日韩合拍动画片《你好霸王龙》上周在釜山国际电影节上进行了全球首映，引发强烈关注。影片不仅剧集了中日韩三国顶尖的动画人才，还有一位艺术家的倾力加盟让影片备受国内外媒体关注。为影片配乐的是日本音乐大师坂本龙一

《你好霸王龙》

　　在釜山国际电影节上，坂本龙一向媒体吐露心声，向来接片谨慎的他为何为这部名不见经传的动画电影配乐。“因为它是韩国、日本、中国三个国家联合制作的。三个国家合作对我吸引力很强，我觉得这非常有意义。”

　　众所周知，坂本龙一是一位忠实的电影迷，但却并非是死硬的动画迷，他表示自己喜欢看任何有意思的影片，并不会刻意区分动画或是真人。但他确实很久未与动画电影合作了，因为他觉得自己更习惯于为严肃的真人电影配乐，“创造出能引起更多不同受众群体共鸣的音乐，是一项巨大挑战。但在参与《你好霸王龙》时我最终还是面对了这个不可避免的挑战，并且最终克服。”

　　在为影片创作音乐时，影片还是个半成品，坂本龙一不得不为影片“盲写”歌曲。“当我为影片创作音乐时，电影只有‘黑白’的轮廓，没有加入对白，我不得不依靠想象去谱曲。周五，终于可以和观众一起观看完整版的《你好霸王龙》了！”

中日韩三国动画人联手打造

　　《你好霸王龙》根据宫西达也的绘本《我是暴龙》改编，讲述的是，冰河世纪即将到来，恐龙们纷纷踏上寻找绿洲的旅程。只吃素的霸王龙哈特和不敢飞的翼龙少女小樱误打误撞成了旅伴，经历了一路的欢乐与冒险，成为了彼此生命中最重要的朋友，并最终帮助绿洲化解危机，战胜白色恶魔的故事。 

　　影片由中国导演林珍钊与日本导演静野孔文（《哥斯拉：决战之都》）执导，被视为口碑动画电影《你看起来好像很好吃》的续作，上映日期有待确定。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 坂本龙一 你好霸王龙 动画电影
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