《你好霸王龙》

在釜山国际电影节上，坂本龙一向媒体吐露心声，向来接片谨慎的他为何为这部名不见经传的动画电影配乐。“因为它是韩国、日本、中国三个国家联合制作的。三个国家合作对我吸引力很强，我觉得这非常有意义。”