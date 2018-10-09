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久等了，汤老湿《毒液》确定引进！

中文版"双雄"海报曝光 漫威另类英雄登陆中国

2018-10-09 09:51:38 来源：Mtime时光网

电影《毒液：致命守护者》一组全新中文版“双雄”海报曝光，海报上一句“这个世界需要一个不同的超级英雄”无疑向内地观众宣告了一个期待已久的好消息：毒液终于来了！
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司和漫威影业、腾讯影业联合出品的电影《毒液：致命守护者》（暂译）首周末全球狂揽2.052亿美元，观众好评不断引发全球观影热潮。近日，一组全新中文版“双雄”海报曝光，海报上一句“这个世界需要一个不同的超级英雄”无疑向内地观众宣告了一个期待已久的好消息：毒液终于来了！

毒液来袭！十月最强漫威英雄即将登陆中国

剧场版中文预告片

　　《毒液：致命守护者》着力于毒液的起源故事，由汤姆·哈迪饰演的记者埃迪·布洛克在一次深入调查中被外星有机生命体附身，合体成为“毒液”，共同应对生命基金会和其他共生体的致命威胁。全新曝光的“双雄”版海报分别以埃迪·布洛克和毒液形象为主，一正一邪给人截然不同的超级英雄印象。

　　与众不同是《毒液：致命守护者》给人的最大印象，也是电影爽爆全球的制胜关键。毒液形象与传统超级英雄不同，够另类；埃迪与毒共生设定新奇与老派主角不同，有创意；毒液变身视效颠覆想象与传统大片不同，很新鲜；正如海报上写的：“这个世界需要一个不同的超级英雄”，或许这正是观众如此期待毒液到来的原因。随着影片在全球各地陆续开画，翘首以盼的中国影迷也终于等到好消息，毒液终于要来了。

漫威压轴！好评不断引发全球观影狂潮

　　作为漫威年度压轴巨制，《毒液：致命守护者》一直备受内地影迷关注，英伦型男汤姆·哈迪与米歇尔·威廉姆斯、里兹·阿迈德组成的实力派阵容星光熠熠；黑色共生体寄生人类互相对抗的剧情精彩纷呈；再加上毒液变身后酷炫的战斗视效场景颠覆想象，影片呈现出不同以往的超英大片风格，给看惯超英电影的观众带来截然不同的新鲜感。

　　海外上映后，《毒液：致命守护者》收获了全球观众的一致好评。截至目前，影片的烂番茄爆米花指数为 89%，均分 4.4 分(满分 5)，IMDB 分数为 7.1，CinemaScore 院线观众评分获 B+，均达到优秀级别。观众看后普遍表示:“观影过程很享受，影片节奏明快、搞笑不断又惊险刺激。”“这是一部快节奏的、有趣的、令人又‘惊’又‘喜’的电影，汤姆·哈迪贡献出现象级表演。”

　　电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，该片正在全球热映中。

   编辑：Joker

关键词： 毒液 引进 海报
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毒液：致命守护者 (2018)

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汤姆·哈迪

汤姆·哈迪

Tom Hardy

职业：演员 | 制作人

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