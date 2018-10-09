电影《毒液：致命守护者》一组全新中文版“双雄”海报曝光，海报上一句“这个世界需要一个不同的超级英雄”无疑向内地观众宣告了一个期待已久的好消息：毒液终于来了！





毒液来袭！十月最强漫威英雄即将登陆中国









与众不同是《毒液：致命守护者》给人的最大印象，也是电影爽爆全球的制胜关键。毒液形象与传统超级英雄不同，够另类；埃迪与毒共生设定新奇与老派主角不同，有创意；毒液变身视效颠覆想象与传统大片不同，很新鲜；正如海报上写的：“这个世界需要一个不同的超级英雄”，或许这正是观众如此期待毒液到来的原因。随着影片在全球各地陆续开画，翘首以盼的中国影迷也终于等到好消息，毒液终于要来了。





漫威压轴！好评不断引发全球观影狂潮





作为漫威年度压轴巨制，《毒液：致命守护者》一直备受内地影迷关注，英伦型男汤姆·哈迪与米歇尔·威廉姆斯、里兹·阿迈德组成的实力派阵容星光熠熠；黑色共生体寄生人类互相对抗的剧情精彩纷呈；再加上毒液变身后酷炫的战斗视效场景颠覆想象，影片呈现出不同以往的超英大片风格，给看惯超英电影的观众带来截然不同的新鲜感。





海外上映后，《毒液：致命守护者》收获了全球观众的一致好评。截至目前，影片的烂番茄爆米花指数为 89%，均分 4.4 分(满分 5)，IMDB 分数为 7.1，CinemaScore 院线观众评分获 B+，均达到优秀级别。观众看后普遍表示:“观影过程很享受，影片节奏明快、搞笑不断又惊险刺激。”“这是一部快节奏的、有趣的、令人又‘惊’又‘喜’的电影，汤姆·哈迪贡献出现象级表演。”





编辑：Joker