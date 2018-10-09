《宝贝儿》将“出生缺陷”这一敏感问题搬上大银幕。据2012年卫生部数据统计，我国出生缺陷发生率在5.6%左右，每年新增出生缺陷数约100万例，平均每半分钟就有一个出生缺陷儿降生。

《宝贝儿》讲述了一个因为严重先天缺陷而被父母抛弃的弃儿江萌（杨幂饰），拯救另一个被父母宣判了“死刑”的缺陷婴儿的故事。





歌曲MV以江萌“我就是觉着，她有权利活着”的对白拉开序幕，钢琴声随后缓缓而出，画面中江萌奔走在街角巷头，执著地质问“她是你的孩子，你为什么不治了”。随后，高潮部分弦乐的出现似乎让孤单的钢琴音符找到方向。





影片中的江萌，一路寻找病婴，她的坚持与歌曲中“内心深处，温暖也未消失过”的歌词互相应和。作为一个长大后的弃婴，江萌展现出“不完美生命”倔强的生命力和内心深处的温暖，与同样是残疾人的小军（李鸿其饰）、抚养自己长大的养母之间的互动，验证了歌曲中的那句“我不完美，可你的宝贝仍是我。”

《宝贝儿》将“出生缺陷”这一触及社会现实的敏感问题搬到了大银幕之上。据2012年卫生部数据统计，我国出生缺陷发生率在5.6%左右，每年新增出生缺陷数约100万例，平均每半分钟就有一个出生缺陷儿降生。另有国际研究显示，出生缺陷儿中约有30%在五岁前死亡，40%为终身残疾……一系列触目惊心的数字向我们展现着这样一个不为人知的群体。





导演刘杰认为：“影片展现的是一种社会现象，每个人都有自己的立场，难以判断每个人的对错，但这种没有答案的讨论更有现实意义。”同时，影片抛开戏剧化的外衣，沿用实际的地点、真实职业的素人演员、要求演员用方言表演、实景实拍，主创团队从真实情感出发，用客观冷静的镜头去还原生活的本貌，唤起人们对于“先天缺陷”、“弃婴”以及“残障人士”等问题的关注。