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六位蜘蛛侠团战！"蜘蛛侠:平行宇宙"发预告

冲破次元壁 彼得帕克瓦坎达喝茶 蜘"猪"侠乱入

2018-10-09 10:49:05 来源：Mtime时光网

动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》最新预告片中平行宇宙的大门被意外开启，于是六位来自不同时空的蜘蛛侠英雄相遇，他们形象各异，甚至其中的一位还是蜘“猪”，令人啼笑皆非。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》近日曝光了最新的预告和海报。预告片中平行宇宙的大门被意外开启，于是六位来自不同时空的蜘蛛侠英雄相遇，他们形象各异，甚至其中的一位还是蜘“猪”，令人啼笑皆非。新版海报中，多位蜘蛛侠自由自在地飞翔在天际，发射着蛛丝欢乐玩耍，而背景处的城市沐浴在晨曦的祥和之中，似暗示着蜘蛛侠们通过团结携手再一次拯救了世界。

打破疆界！平行宇宙惊现蜘蛛六侠

　　预告片最大的亮点莫过于漫威六大蜘蛛侠同框。开篇介绍因为超级粒子对撞机的作用，蜘蛛侠平行宇宙就此开启。率先登场的是观众最为熟悉的彼得·帕克，不过他在这个世界里不再年轻青涩，而是摇身一变成为了中年大叔。其次是本片的主角小黑蛛迈尔斯·莫拉莱斯亮相，他是一名普通的高中生，有一位当警察的父亲。女蜘蛛侠格温·斯黛西以一身白色战服亮相，娇俏又性感。暗影蜘蛛侠则是黑夜中让罪犯闻风丧胆的存在，他是蜘蛛侠的五个暗黑版本之一，战衣纯黑，神秘酷炫，预告片中他穿着黑色战服，戴着眼镜，看起来相当神秘。最为有趣的是其余的两位蜘蛛侠，一位是日系少女潘妮·帕克，出场就卖萌比耶，讨巧可爱。另一位则是真的蜘“猪”，小飞猪身材短小却精通人类语言，随后还因会说人话吓晕了一个无辜人类，逗趣十足！

　　蜘蛛六侠穿破次元壁得以相遇，不过短暂欢乐时光过后，一个重大危机即将来临。“布鲁克林即将毁灭，我的家人都在布鲁克林。”如果六位蜘蛛侠不赶紧返回各自的宇宙，似乎将酿成无法挽回的灾难。而回家的唯一办法，是摧毁超级粒子对撞机……

革新漫画！时空对撞开启团战模式 

　　《蜘蛛侠：平行宇宙》将聚焦于“小黑蛛”迈尔斯·莫拉莱斯的成长线。迈尔斯·莫拉莱斯是由漫威编剧Brian Michael Bendis和画师Sara Pichelli创造出的超级英雄角色，首次登场作品为2011年8月的《终极余波蜘蛛侠不再》第四期（Ultimate Comics Fallout #4）。在彼得·帕克死亡后，非裔拉丁混血青少年迈尔斯担任了漫威终极世界的第二任蜘蛛侠。影片将基于之前的漫画内容进行改编。

　　“小黑蛛”迈尔斯·莫拉莱斯与初代蜘蛛侠彼得·帕克不仅会在现实中相遇，而且彼得·帕克还将成为“小黑蛛”导师，亲自传授迈尔斯成为蜘蛛侠的秘诀。同时，女蜘蛛侠格温·斯黛西、暗影蜘蛛侠等也会基于原版进行调整。多位蜘蛛一台戏，全新“蜘蛛侠宇宙”已初步形成。

　　既英雄已集结完毕，影片的反派人物也该适时现身。本次《蜘蛛侠：平行宇宙》中，绿魔、金并、徘徊者三大反派将共同现身，与蜘蛛六侠展开全面厮杀。

　　作为蜘蛛侠经典宿敌，绿魔曾出现在之前的《蜘蛛侠》电影中，他拥有绿魔装备和增强人体能量的血清，还有标志性滑行装置，在片中蜘蛛侠险些被他杀死；金并是令人谈之色变的“黑道帝王”，其黑道网络遍布整个美国乃至世界，他是超胆侠的头号死敌，曾为了让自己变得毫无弱点，手刃自己的妻子；徘徊者原名霍比布朗，是一名年轻的发明家，虽然没有任何的超能力，但他精通跆拳道及各种徒手格斗技能，在失去自己清洁工的工作后，他利用自己发明的装备成为了一名强大的反派。

　　《蜘蛛侠：平行宇宙》即将于2018年12月14日登陆北美院线，《守护者联盟》的导演彼得·拉姆齐和《穿靴子的猫》鲍勃·佩尔西凯蒂联合执导。

　　目前已确认美剧《杰茜驾到》男星杰克·M·约翰森将为片中的蜘蛛侠彼得·帕克配音，《金刚狼》列维·施瑞博尔《大地惊雷》海莉·斯坦菲尔德将分别为大反派金并与女蜘蛛侠格温献声。奥斯卡最佳男配角马赫沙拉·阿里将为“小黑蛛”所喜爱的亚伦叔叔配音，奥斯卡影帝尼古拉斯·凯奇为暗影蜘蛛侠配音。

   编辑：Joker

关键词： 蜘蛛侠：平行宇宙 预告 动画电影 索尼 漫威
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