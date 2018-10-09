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让雷诺《追鹰日记》发预告定档10.26

再演治愈系大叔 少年伴鹰共谱成长画卷

2018-10-09 10:42:55 来源：Mtime时光网

《追鹰日记》定档10月26日登陆全国各大院线，让·雷诺继《这个杀手不太冷》之后再塑“暖心大叔”形象，一路见证少年卢卡斯的成长。

中国内地定档预告片

　　时光网讯  口碑电影《追鹰日记》今日发布定档预告，正式宣布引进内地，影片将于10月26日登陆全国各大院线。预告片不仅用全方位视角让阿尔卑斯山脉的迷人风景展现无遗，还勾画出了卢卡斯和亚伯相互陪伴、共同成长的温情画面。

　　在此次发布的定档预告片中，随着让·雷诺的娓娓道来，一幅关于陪伴与成长的画卷也呈现在观众的眼前——不善言辞的孤独少年卢卡斯偶然发现受伤的幼鹰亚伯并把它带回家悉心照料，两个年轻的生命就这样紧紧地联系在了一起，成为彼此生命中最重要的伙伴。卢卡斯为它捕鱼觅食，不厌其烦地教它如何飞翔。在亚伯一步一步蜕变到强大的空中之王的过程中，卢卡斯也慢慢解开自己的心结，学会与世界和解。

　　除了少年与鹰之间各种有爱温馨的相处画面，预告片中绝美的自然风光也印证了此前影片在海外上映时收获的“最美电影”的评价。据了解，《追鹰日记》主创团队坚持“实拍至上”的原则，前后历时6年深入山区，不管是震撼惊艳的风景还是萌态可掬的动物，均采用实景拍摄。克服了过程中恶劣天气、动物不可控等重重挑战，团队将最纯粹、最原汁原味的的阿尔卑斯山“众生相”呈现在大银幕之上。就有不少观众在观影后盛赞，“影片视觉震撼，质感堪比BBC纪录片。”

　　电影《追鹰日记》由法国影星让·雷诺携手影坛新星曼纽尔·卡马科联袂主演。提到让·雷诺，中国观众并不陌生，他在《这个杀手不太冷》、《碟中谍》、《哥斯拉》等作品中的精彩表现圈粉无数。

　　这一次在《追鹰日记》中，让·雷诺继《这个杀手不太冷》之后再塑“暖心大叔”形象，一路见证少年卢卡斯的成长。而饰演卢卡斯的曼纽尔·卡马科虽然还不满20岁，却已在2011年凭借《与狼共舞》中的出色表现获得第25届西班牙戈雅奖最佳新人男演员的提名。

　　在影片中，让·雷诺饰演的守林人丹泽尔可谓是卢卡斯人生路上的明灯，在卢卡斯与父亲关系紧张难以沟通的情况下，丹泽尔屡次在他陷入迷茫和困难时伸出援手，不仅耐心倾听他的烦恼，还一步步指引他领悟到人生与爱的真谛。

   编辑：hello王小羊

关键词： 让雷诺 追鹰日记 预告 定档
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