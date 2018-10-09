《追鹰日记》定档10月26日登陆全国各大院线，让·雷诺继《这个杀手不太冷》之后再塑“暖心大叔”形象，一路见证少年卢卡斯的成长。

中国内地定档预告片 时光网讯 口碑电影 口碑电影 《追鹰日记》 今日发布定档预告，正式宣布引进内地，影片将于10月26日登陆全国各大院线。预告片不仅用全方位视角让阿尔卑斯山脉的迷人风景展现无遗，还勾画出了卢卡斯和亚伯相互陪伴、共同成长的温情画面。









除了少年与鹰之间各种有爱温馨的相处画面，预告片中绝美的自然风光也印证了此前影片在海外上映时收获的“最美电影”的评价。据了解，《追鹰日记》主创团队坚持“实拍至上”的原则，前后历时6年深入山区，不管是震撼惊艳的风景还是萌态可掬的动物，均采用实景拍摄。克服了过程中恶劣天气、动物不可控等重重挑战，团队将最纯粹、最原汁原味的的阿尔卑斯山“众生相”呈现在大银幕之上。就有不少观众在观影后盛赞，“影片视觉震撼，质感堪比BBC纪录片。”





电影《追鹰日记》由法国影星让·雷诺携手影坛新星曼纽尔·卡马科联袂主演。提到让·雷诺，中国观众并不陌生，他在《这个杀手不太冷》、《碟中谍》、《哥斯拉》等作品中的精彩表现圈粉无数。





这一次在《追鹰日记》中，让·雷诺继《这个杀手不太冷》之后再塑“暖心大叔”形象，一路见证少年卢卡斯的成长。而饰演卢卡斯的曼纽尔·卡马科虽然还不满20岁，却已在2011年凭借《与狼共舞》中的出色表现获得第25届西班牙戈雅奖最佳新人男演员的提名。





在影片中，让·雷诺饰演的守林人丹泽尔可谓是卢卡斯人生路上的明灯，在卢卡斯与父亲关系紧张难以沟通的情况下，丹泽尔屡次在他陷入迷茫和困难时伸出援手，不仅耐心倾听他的烦恼，还一步步指引他领悟到人生与爱的真谛。





编辑：hello王小羊