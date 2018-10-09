第五届丝路电影节开幕，陈凯歌、闫妮、张嘉译等助阵，众多从西影厂“走出来”的知名影人重回故土，讲述自己与西影厂的故事。





本届电影节为期6天，以“新时代，新丝路，新视界”为主题，增设“青年导演交流论坛”“电影辩世界”“大师嘉年华”“展映嘉年华”等活动单元，更加突出全民参与。

开幕式上，向西安电影制片厂建厂60周年致敬成为现场最特别的环节，陈凯歌、黄建新、杨亚洲、张嘉译、闫妮等从西影厂“走出来”的知名影人重回故土，讲述自己与西影厂的故事。









本届丝路电影节入围竞赛单元的18部影片是从68个国家的565部报名影片中选出。在邀约这些影片时，电影节组委会采取了普遍邀片和重点邀片相结合的方式，尤其加大了“一带一路”沿线国家的邀片力度，最终，无论是邀片国家数量、影片数量、质量，本届电影节均超过以往。据悉，在10月13日晚举办的闭幕式暨颁奖典礼上，“最佳故事片” “最佳动画片”“最佳纪录片” “最佳男演员”“最佳女演员”等五项大奖将最终出炉。

编辑：隐饮