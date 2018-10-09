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第五届丝路电影节开幕闫妮张嘉译助阵

陈凯歌陈红亮相 黄建新回忆西影厂往事

2018-10-09 10:35:54 来源：Mtime时光网

第五届丝路电影节开幕，陈凯歌、闫妮、张嘉译等助阵，众多从西影厂“走出来”的知名影人重回故土，讲述自己与西影厂的故事。
       时光网讯 10月8日，第五届丝绸之路国际电影节暨西影60周年纪念大会在西安西部电影集团开幕。在红毯仪式上星光熠熠，包括谢飞陈凯歌黄建新杨亚洲张嘉译郭涛王大治张国强闫妮陈红、史可等众多明星亮相红毯。

       本届电影节为期6天，以“新时代，新丝路，新视界”为主题，增设“青年导演交流论坛”“电影辩世界”“大师嘉年华”“展映嘉年华”等活动单元，更加突出全民参与。
开幕式上，向西安电影制片厂建厂60周年致敬成为现场最特别的环节，陈凯歌、黄建新、杨亚洲、张嘉译、闫妮等从西影厂“走出来”的知名影人重回故土，讲述自己与西影厂的故事。

       从小在西安长大的闫妮透露，自己的家就在西影厂门口，小时候生出”电影梦“全拜西影所赐。张嘉译则感慨说，铺设在西影厂办公楼门前的一条红毯，是他27年前分配到西影厂后每天上下班的必经之路。在西影拍出了《黑炮事件》的黄建新回忆说，“正是《黑炮事件》的拍摄，给予了我在电影拍摄道路上的勇气和力量。这些年，无论我身在何处，西影始终是我汲取电影灵感的精神家园。”

       本届丝路电影节入围竞赛单元的18部影片是从68个国家的565部报名影片中选出。在邀约这些影片时，电影节组委会采取了普遍邀片和重点邀片相结合的方式，尤其加大了“一带一路”沿线国家的邀片力度，最终，无论是邀片国家数量、影片数量、质量，本届电影节均超过以往。据悉，在10月13日晚举办的闭幕式暨颁奖典礼上，“最佳故事片” “最佳动画片”“最佳纪录片” “最佳男演员”“最佳女演员”等五项大奖将最终出炉。

   编辑：隐饮

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关键词： 丝路电影节 闫妮 张嘉译
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