以下为现场致辞全文：





今天站在这里我要说，杰克·布莱克是我合作过的最独特的演员。大家想一想他的能力，他的那些表现力，那些面部表情，还有……那些面部表情。哈哈哈哈哈。那些喜剧时刻，他所呈现出来的东西真的非常惊人。多么出色的演员。我希望大家都能珍惜这一点，我认为有无数的演员可以演好哈姆雷特，但只有很少的演员能做到杰克这样。这也是我们今天齐聚这里的原因，我很骄傲能成为他的朋友，只有一个杰克·布莱克。





嘉宾 麦克·怀特：



我依然觉得咱们还是新人呢，结果你却留名好莱坞星光大道了，感觉像玛丽莲·梦露一样，好像已经死了，成为传奇了似的。连那颗星星都像名人的墓碑一样。



大道留名

我觉得，像你这样有名，但同时能保持平和之心，需要对自己有清醒的认识和坚强的性格，因为名气往往并不能带来幸福。但我觉得杰克和名气之间的关系非常健康，我记得我以前住在日落大道的时候，有一次我们从星巴克里出来，那是周五晚上，杰克被认出来了，一群喝醉的男男女女一拥而上，就像黑帮场面一样，他们抓住他跟他拍照，我简直想报警了。 我觉得，像你这样有名，但同时能保持平和之心，需要对自己有清醒的认识和坚强的性格，因为名气往往并不能带来幸福。但我觉得杰克和名气之间的关系非常健康，我记得我以前住在日落大道的时候，有一次我们从星巴克里出来，那是周五晚上，杰克被认出来了，一群喝醉的男男女女一拥而上，就像黑帮场面一样，他们抓住他跟他拍照，我简直想报警了。





但杰克却满足了所有人的要求，非常淡定，因为他爱大家，他喜欢被大家爱着，而大家也的确爱他。我觉得最令人印象深刻的是，大家所爱的那个传奇几乎就是杰克真实的样子，是吻合的。他真的是一个温暖而善良的人，热爱生活，热爱人们，热爱美食。热爱一切重要的生活乐趣。





在电影路上，我认识这行的那么多人，但我始终知道杰克会在好莱坞历史上找到自己的一席之地，知道他一定会留名星光大道。如果有一条好莱坞“爱心大道”的话，他一定也能在那里留名的。



杰克·布莱克：



我很紧张，因为我不习惯被自己爱的人和尊敬的人这样夸奖，这对我来说很尴尬，甚至是一种折磨。

“超开心的”

我从小就想要这样一颗星星，我当时想，喔天呐，如果你得到了这里的一颗星星，就意味着你成功了。现在我觉得自己终于拿到了那个奖励。接下来的问题是，现在我们该干什么。我要宣布退休，我已经得到星星了，为什么还要继续呢？我已经做到了，正式做到了。 我从小就想要这样一颗星星，我当时想，喔天呐，如果你得到了这里的一颗星星，就意味着你成功了。现在我觉得自己终于拿到了那个奖励。接下来的问题是，现在我们该干什么。我要宣布退休，我已经得到星星了，为什么还要继续呢？我已经做到了，正式做到了。





接下来我将专心投入于节食和锻炼，我的卡片全乱套了。接下来我要拍《勇敢者游戏：决战丛林》第二部，还有《功夫熊猫》，该第几部了来着？总之就再拍一部。再出三张Tenacious D的专辑，然后抱歉，就这么多了，我就退休了，除非发生什么非常酷的事情，比如吉姆·贾木许来找我。但然后我就要立刻退休，像丹尼尔·戴-刘易斯那样。总之，我爱你们。

