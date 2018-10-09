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杰克布莱克留名星光大道现场频搞怪

带领全家共享荣耀时刻 笑称"可退休了"

2018-10-09 11:28:52 来源：Mtime时光网

美国著名喜剧演员杰克布莱克星光大道留名，现场频频搞怪，笑称自己“可以退休了”
　　

弹跳力惊人

时光网讯　近日，美国演员杰克·布莱克在好莱坞星光大道上留下了属于自己的一颗星，添星仪式现场杰克布莱克不忘带着全家一起出席分享荣耀时刻，喜剧演员出身的他不忘搞笑本行，频频贡献表情包，笑翻媒体。嘉宾及好友理查德·林克莱特麦克·怀特也到场祝贺发表感言。

　　杰克·布莱克还笑称拿到星了就可以考虑退休了（不过是在《勇敢者游戏：决战丛林》续集、《功夫熊猫》续集、以及三张Tenacious D的专辑之后...ps：我就当你在搞笑吧)

　　杰克布莱克在2003年的喜剧片《摇滚校园》中的表现，被视为能与约翰·贝鲁西在《布鲁斯兄弟》和《动物之家》中的卓越表现相提并论。杰克还是一名真正的摇滚爱好者，《摇滚校园》中的主题曲和插曲都是由他和他的搭档凯勒·盖斯合作完成的。2005年影片《金刚》中，他所出演的导演让他的演技得到了进一步的肯定。2008年，他为《功夫熊猫》主角“阿宝”配音。戏外的他，也如阿宝一样是“搞笑且灵活的胖子”。

以下为现场致辞全文：

 嘉宾  理查德·林克莱特

　　很荣幸今天能来到这里，正如很荣幸能数次和这位重量级的演员合作一样。他就是杰克·布莱克。

添星仪式现场



　　根据我对他的了解，他是个特别适合一起玩的人，我们的对话从音乐到政治，体育，量子物理学，再回到音乐，跟他一起玩特别有意思，他是个非常棒的人。但我真正想要强调的是，他总是心情很好，我唯一一次见到杰克生气，是拍《摇滚校园》时的一次排练。工作人员把排练时间提前到了周六早晨，我们的休息时间。我到了以后，杰克说：“谁把时间改了？”我说：“我也不知道。”三十分钟后。“谁把时间改了？”他不是一个天后歌手或摇滚明星，他只是一个劳累过度的演员，像其他人一样想多睡几个小时而已。

　　我觉得有资格说一下，我想强调，杰克以搞笑而著名，但我想说，他是个非常杰出和优秀的演员。我们都把这当成是理所当然的，我们的文化和社会都低估和小瞧了这一点。人们其实都不太懂喜剧能力，这是一种罕见的能力，我们很喜欢，但我们不太理解。

　　今天站在这里我要说，杰克·布莱克是我合作过的最独特的演员。大家想一想他的能力，他的那些表现力，那些面部表情，还有……那些面部表情。哈哈哈哈哈。那些喜剧时刻，他所呈现出来的东西真的非常惊人。多么出色的演员。我希望大家都能珍惜这一点，我认为有无数的演员可以演好哈姆雷特，但只有很少的演员能做到杰克这样。这也是我们今天齐聚这里的原因，我很骄傲能成为他的朋友，只有一个杰克·布莱克。


嘉宾  麦克·怀特：

　　我依然觉得咱们还是新人呢，结果你却留名好莱坞星光大道了，感觉像玛丽莲·梦露一样，好像已经死了，成为传奇了似的。连那颗星星都像名人的墓碑一样。

大道留名


　　我觉得，像你这样有名，但同时能保持平和之心，需要对自己有清醒的认识和坚强的性格，因为名气往往并不能带来幸福。但我觉得杰克和名气之间的关系非常健康，我记得我以前住在日落大道的时候，有一次我们从星巴克里出来，那是周五晚上，杰克被认出来了，一群喝醉的男男女女一拥而上，就像黑帮场面一样，他们抓住他跟他拍照，我简直想报警了。

　　但杰克却满足了所有人的要求，非常淡定，因为他爱大家，他喜欢被大家爱着，而大家也的确爱他。我觉得最令人印象深刻的是，大家所爱的那个传奇几乎就是杰克真实的样子，是吻合的。他真的是一个温暖而善良的人，热爱生活，热爱人们，热爱美食。热爱一切重要的生活乐趣。

　　在电影路上，我认识这行的那么多人，但我始终知道杰克会在好莱坞历史上找到自己的一席之地，知道他一定会留名星光大道。如果有一条好莱坞“爱心大道”的话，他一定也能在那里留名的。

杰克·布莱克：

　　我很紧张，因为我不习惯被自己爱的人和尊敬的人这样夸奖，这对我来说很尴尬，甚至是一种折磨。

“超开心的”


　　我从小就想要这样一颗星星，我当时想，喔天呐，如果你得到了这里的一颗星星，就意味着你成功了。现在我觉得自己终于拿到了那个奖励。接下来的问题是，现在我们该干什么。我要宣布退休，我已经得到星星了，为什么还要继续呢？我已经做到了，正式做到了。

　　接下来我将专心投入于节食和锻炼，我的卡片全乱套了。接下来我要拍《勇敢者游戏：决战丛林》第二部，还有《功夫熊猫》，该第几部了来着？总之就再拍一部。再出三张Tenacious D的专辑，然后抱歉，就这么多了，我就退休了，除非发生什么非常酷的事情，比如吉姆·贾木许来找我。但然后我就要立刻退休，像丹尼尔·戴-刘易斯那样。总之，我爱你们。

作者：Raquel Lagun,詹   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 杰克布莱克 功夫熊猫 RaquelLagun
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