《超能泰坦》发布终极预告，进一步揭晓在地球面临毁灭危机，人类唯有选择星际移民的大背景下，萨姆·沃辛顿饰演的军人里克·詹森参与“泰坦计划”之中，与爱妻同勇秘境。





距离上映还有不到一周之际，片方发布终极预告，进一步揭晓在地球面临毁灭危机，人类唯有选择星际移民的大背景下，萨姆·沃辛顿饰演的军人里克·詹森参与“泰坦计划”之中，与爱妻泰勒·席林饰演的阿比盖尔博士一同勇闯未知秘境的经历，反派人物终于登场亮相，然而表象背后似乎另有一双大手在操控着这一切。





长达两分多钟的终极预告勾勒出人类在迈向星际移民的道路上所付出的超乎寻常战斗力，不得已而进行的实验却再次把人类推向悬崖边，唯有选择“进化”才能保全整个人类的生存和繁衍的全历程。本抱着一颗赤子之心的萨姆·沃辛顿勇挑重担投入到实验之中，然而过程当中频繁出现的意外死亡却将矛头直接对准了幕后的黑手。





萨姆·沃辛顿几度命悬一线，泰勒·席林尽管发现了一些蛛丝马迹但仅凭个人力量根本无法扭转事态的恶化，二人之间气氛微妙紧张。更加可怕的是，负责整个实验的科学家团队已经被敌人渗透，敌友难辨的情势让人类的前路更加艰险。关键时刻，腹背受敌的萨姆·沃辛顿千里走单骑发起突围，一场引爆肾上腺的大战一触即发。





与此同时，“生化人”在进化过程中所展现的高能黑科技也在预告中悉数亮相，炫酷程度超乎想象。眼部注射帮助“生化人”进一步提高战斗力，让水下生存成为一种可能。“3D全息影像、虹膜识别”的实验基地全程监控着被实验者们的一举一动，构建出一道无形的壁垒，坚固程度远超铜墙铁壁，高科技的天罗地网令观众毛骨悚然。此外，在地球和泰坦星之间似乎存在用超凡介质打造的六维空间，让星际穿越不再遥不可及。





作为2018年度重量级“生化人”脑洞科幻片，《超能泰坦》在此次发布的终极预告中展现了末日危机带来的视觉冲击。公路被震得七扭八歪，断裂之处深不可测；整个城市浓烟滚滚，楼房已被夷为废墟，人类惊慌失措；洪水如同出笼猛虎一般涌向城市，淹没了耕地，所到之处全然不见生命迹象。而璀璨的泰坦星却在星空中熠熠生辉，令人向往。

编辑：hello王小羊