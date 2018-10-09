剧照师白小妍捕光逐影风雨无阻，她直言每次拍摄都能“勾起自己的魂”；动作演员张逸为甩头特写镜头遭冷水浸泡数十次；厨师李浩学致力工作人员的温饱，表示自己的成就感来源于大家吃的干干净净。









在特辑中，剧照师白小妍捕光逐影风雨无阻，她直言每次拍摄都能“勾起自己的魂”；动作演员张逸为甩头特写镜头遭冷水浸泡数十次，寒风中瑟瑟发抖；剧组厨师李浩学致力每个工作人员的温饱，表示自己的成就感来源于大家吃的干干净净；道具组长周伟秉持“要么不做，要么做好”的原则，面对拍摄期的突发情况日夜赶工毫无懈怠；现场特效师张涛为控制雨量大小，自己研发控雨道具；副导演任茂成淌泥水摔跟头指导拍戏，担当起了导演张艺谋的左膀右臂。





《影》是张艺谋的颠覆之作。此次他破旧立新，独创“水墨动作片”电影类型新分支，建立古风动作美学新体系，将诗情画意与暴力美学相融合，令观众在水墨丹青之中感受生死博弈、痛快厮杀。





据介绍，《影》由台前幕后超过1000名电影人历时4年齐心打造而成。在“匠心之作”特辑中，剧组的拍摄艰辛一览无余，自然灾害、拍摄受伤、突发事件等困难接连不断，但所有剧组人员不畏艰险，一路风雨一路匠心，而这一切都源于他们对电影事业的热爱。

编辑：hello王小羊